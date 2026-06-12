Kā var kļūt par pašnodarbināto? Jautā Mārīte M.

Nereti aizraušanās ar kādu rokdarbu, dārzkopību vai tehnikas labošanu laika gaitā pāraug iespējā gūt papildu ienākumus. Brīdī, kad ienākumi no šādām prasmēm kļūst regulāri, ir būtiski izprast, kā to visu pareizi un likumīgi noformēt, lai nerastos pārpratumi ar valsts iestādēm. 

Bieži izskan jēdziens “pašnodarbinātais”, taču aiz tā slēpjas pavisam konkrēti noteikumi un pienākumi, kas būtu jāzina ikvienam saimnieciskās darbības veicējam.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē