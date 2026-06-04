Līvānu pilsēta šonedēļ saņēmusi brīnišķīgu dāvanu 100. dzimšanas dienā no Turku pagasta iedzīvotājas – deviņdesmitgadnieces Antoņinas Āriņas. Viņa uzadījusi lielcimdiņu, kurā, pēc pašas meistares vārdiem, sasildīties visiem līvāniešiem.
Kā vēsta Līvānu pašvaldības pārstāvji, Antoņinas kundze cimdu adījusi divus mēnešus. Cimdiņa raksts veidots pēc Antoņinas asociācijām ar zaļojošo un ziedošo Līvānu pilsētu. Publicējot kopbildi sociālajos tīklos, paldies meistarei teicis Līvānu novada domes priekšsēdētājs Dāvids Rubens.
Pašvaldība informē, ka šo lielcimdiņu varēšot aplūkot Līvānu pilsētas 100. dzimšanas dienas svinību laikā 7. jūnijā Līvānu Kultūras centrā, kā arī 18. jūlijā Līvānu Stikla un amatniecības centrā.
Kā pirms dažiem gadiem publikācijā laikrakstā "Diena" rakstīja Anna Rancāne, Antoņina Āriņa savā garajā mūžā adījusi dažādus neparastus cimdus – mežinieku, mednieku, zvejnieku cimdus, cimdus brūtgānam un jaunkundzēm, šie unikālie adījumi glabājas arī Latgales mākslas un amatniecības centra milzīgajā pūra lādē.
Antoņina adīt iemācījusies vēl agrā bērnībā, kad trūcīgajā kara laikā veikalos neko nav varēts nopirkt, viss bijis pašiem jādarina. Mājās audzējuši aitas, cirpuši vilnu, veduši kārst uz dzirnavām, lai varētu pēc tam vērpt un adīt. Dzija krāsota ar augu krāsvielām. "Septiņos gados gāju ganos, kulīte bija uz rokas, bet tur iekšā adīklis," teikusi Antoņina.
Musturus Antoņina noskatījusies visur – gan no draudzenēm un kaimiņienēm, gan baznīcā, gan avīzēs un žurnālos. Reiz uz cepumu iepakojuma ieraudzījusi glītu cimdu rakstu, un cepumus nopirkusi tikai mustura dēļ.
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