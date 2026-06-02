Svētdien notikušajā ugunsgrēkā siena šķūnī Smiltenes novada Brantu pagastā gājis bojā, iespējams, nepilngadīgais, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.
Valsts policija sākusi kriminālprocesu par ugunsgrēku šķūnī Smiltenes novada Brantu pagastā, kur atrasts bojā gājis cilvēks.
Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne, lūgta precizēt, vai bojāgājušais ir bērns vai pieaugušais, atbildēja, ka to varētu pateikt pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas.
Vienlaikus policijā ir saņemts iesniegums par bezvēsts prombūtnē esošu 14 gadus vecu zēnu.
Kamēr nav saņemti ekspertīzes rezultāti, Valsts policija nevar ne apstiprināt, ne noliegt, ka bezvēsts prombūtnē esošais zēns ir gājis bojā ugunsgrēkā, uzsvēra Vaskāne.
Valsts policija notikuma vietā noskaidrojusi, ka šķūņa tuvumā atradušies vairāki nepilngadīgi jaunieši.
Pašlaik tiek noskaidrota bojāgājušā identitāte un visi notikušā apstākļi. Ir nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes, tostarp DNS ekspertīze.
Valsts policija izmeklēšanā vērtē visas iespējamās notikuma versijas.
Ņemot vērā, ka notikumā iesaistītas nepilngadīgas personas, kuras ir īpaši aizsargājamas, Valsts policija no plašākiem komentāriem šobrīd atturas.
Valsts policija aicina vecākus pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus vasaras brīvlaikā. Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, bērni vairāk laika pavada ārpus mājām un nereti bez pieaugušo uzraudzības. Tādēļ ir īpaši svarīgi atgādināt par drošu rīcību dažādās situācijās, tostarp par ugunsdrošību, aizliegumu spēlēties ar uguni, petardēm un citiem bīstamiem priekšmetiem, kā arī nepieciešamību informēt vecākus par savu atrašanās vietu. Savlaicīgas sarunas par drošību un atbildīgu rīcību var palīdzēt novērst nelaimes gadījumus un veicināt to, lai vasaras brīvlaiks bērniem aizritētu droši, uzsver Valsts policija.
Aptauja
Ja jūs būtu skolnieks (vai esat), kādā darbā labprātāk piepelnītos vasarā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu