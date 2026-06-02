Aizvadītās nedēļas nogalē robežsargi aizturējuši piecus nelegālo migrantu pārvadātājus, tostarp vienā gadījumā pārvadātājs ar pieciem migrantiem auto salonā bēga no policijas, pēcāk ietriecoties kokā un turpinot bēgšanu kājām, informēja Valsts robežsardzē.
Piektdien Andrupenes pagastā robežsargi uz autoceļa ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu mēģināja pārbaudei apturēt kādu "Chrysler" markas automašīnu, taču tās vadītājs sāka bēgt. Šoferis nesavaldīja transportlīdzekli, iebrauca mežā un ietriecās kokā. Pēc tam vadītājs un pasažieri sāka bēgt.
Nekavējoties sākot meklēšanas pasākumus, robežsargi aizturēja piecas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām. Visas bija iepriekš nelikumīgi šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Savukārt Valsts policijas amatpersonas Rēzeknes novadā apturēja "Toyota" un "Honda" markas automašīnas, kuras vadīja Moldovas pilsoņi — pārvadātāja atbalstītāji, kā arī aizturēja divas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām. Arī šīs divas personas iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pēc brīža robežsardzes kinologs kopā ar Somijas robežsardzes kinologu aizturēja avarējušā "Chrysler" transportlīdzekļa vadītāju— arī Moldovas pilsoni.
Robežsargi konstatēja, ka Moldovas pilsoņi uzturējās Latvijā bez obligāti aizpildītas un iesniegtas valsts apdraudējuma novēršanas anketas, kā arī neviena no automašīnām nav reģistrēta noteiktā kārtībā. Par šiem pārkāpumiem sākti administratīvā pārkāpuma procesi. Tāpat sākts administratīvā pārkāpuma process par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus.
Tās pašas dienas vakarā Valsts policijas amatpersonas Skrudalienas pagastā apturēja kādu "Ford" markas mikroautobusu, kuru vadīja Ukrainas pilsonis. Automašīnā policisti konstatēja septiņas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kas iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Savukārt svētdien Vecsalienas pagastā robežsargi apturēja kādu "Toyota" markas automašīnu, kuru vadīja Moldovas pilsonis. Automašīnā atradās sešas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret četriem Moldovas pilsoņiem un vienu Ukrainas pilsoni sākti kriminālprocesi.
