Vitamīni imunitātei: dzelzs, cinks un folskābe.

Īpaši dzīves posmi:
● students, kurš ēd neregulāri un bieži izvēlas ātrās uzkodas;
● jauna māmiņa, kuras organismā pēc grūtniecības ir paaugstinātas vajadzības;
● biroja darbinieks, kurš dzīvo stresa apstākļos un maz kustas;
● pensionārs, kuram ar vecumu mainās uzturvielu uzsūkšanās.
Visos šajos gadījumos trūkums var attīstīties pakāpeniski, un simptomi sākumā šķiet nenozīmīgi.
Kā atpazīt trūkumu – galvenie simptomi
Dzelzs, cinka un folskābes deficīta pazīmes var pārklāties. Situācijas, kas var palīdzēt aizdomāties par iespējamu trūkumu:
● pastāvīgs nogurums, pat pēc miega;
● bāla āda, nespēks;
● trausli nagi, pastiprināta matu izkrišana;
● bieža slimošana, lēnāka atveseļošanās;
● plaisas mutes kaktiņos, ādas problēmas;
● grūtības koncentrēties.
Šie simptomi ne vienmēr nozīmē deficītu, taču, ja tie saglabājas ilgstoši, ir vērts pievērst uzmanību uzturam un konsultēties ar speciālistu.
Vai pietiek ar uzturu vai nepieciešami uztura bagātinātāji?
Ideālā gadījumā visas nepieciešamās vielas var uzņemt ar uzturu. Dzelzs ir atrodams gaļā, pākšaugos, zaļajos lapu dārzeņos. Cinks - sēklās, riekstos, pilngraudu produktos. Folskābe - zaļumos, pākšaugos, dažos augļos.
Ja cilvēks ēd daudzveidīgi, bieži vien ar to pietiek. Taču ir situācijas, kad ar uzturu vien nav iespējams nodrošināt nepieciešamo daudzumu. Piemēram, vegāniem, veģetāriešiem, cilvēkiem ar ierobežojošām diētām vai paaugstinātām vajadzībām.
Šādos gadījumos uztura bagātinātājs var būt noderīgs risinājums. Svarīgi izvēlēties piemērotu formu, piemēram, kapsulas, tabletes vai šķidru veidu.
Kā droši lietot dzelzi, cinku un folskābi?
Šie mikroelementi ir nepieciešami, taču pārmērīga lietošana var radīt traucējumus.
Pamatprincipi:
● nelietot lielas devas “profilaksei” bez iemesla;
● ievērot ieteicamo lietošanas ilgumu;
● ņemt vērā kombinācijas ar citiem vitamīniem un minerālvielām.
Piemēram, dzelzs labāk uzsūcas kopā ar C vitamīnu, bet cinku nevajadzētu lietot vienlaikus ar lielām kalcija devām. Tāpēc ir svarīgi konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, īpaši, ja ir hroniskas slimības vai lieto medikamentus.
Biežāk uzdotie jautājumi
- Cik ilgi drīkst lietot dzelzs preparātus, lai uzlabotu imunitāti un pašsajūtu?
Dzelzs preparātus parasti lieto vairākus mēnešus, līdz tiek atjaunots normāls dzelzs līmenis organismā. Precīzs lietošanas ilgums ir individuāls un atkarīgs no trūkuma pakāpes, tāpēc ieteicams sekot līdzi pašsajūtai un, ja iespējams, arī analīzēm. Ilgstoša lietošana bez nepieciešamības nav ieteicama.
- Vai cinku var lietot kopā ar citiem vitamīniem un minerālvielām?
Jā, cinku bieži lieto kopā ar citiem vitamīniem, īpaši imunitātes atbalstam. Tomēr svarīgi nepārsniegt ieteicamās devas un ņemt vērā, ka dažas minerālvielas var ietekmēt citu uzsūkšanos. Ja lieto vairākus uztura bagātinātājus vienlaikus, noderīga ir farmaceita konsultācija.
- Vai folskābe nepieciešama tikai grūtniecēm?
Folskābe ir īpaši nozīmīga grūtniecības laikā, taču tā nav paredzēta tikai šim dzīves posmam. Tā piedalās šūnu atjaunošanās procesos un ir svarīga arī asinsrites un nervu sistēmas darbībai, tāpēc nepieciešama dažādos vecumos.
- Kad labāk lietot dzelzs, cinka un folskābes preparātus - no rīta vai vakarā?
Lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no preparāta un individuālās panesības. Daži cilvēki dod priekšroku lietošanai no rīta, citi tomēr vakarā. Svarīgākais ir ievērot regulāru lietošanas režīmu un norādījumus uz iepakojuma.
- Kā saprast, vai izvēlētais vitamīnu komplekss ir piemērots tieši man?
Par piemērotību liecina uzlabota pašsajūta, vairāk enerģijas un tas, ka nerodas nevēlamas blakusparādības. Ja ir šaubas vai pastāv hroniskas veselības problēmas, ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.
Dzelzs, cinks un folskābe nav ātrs risinājums nogurumam vai skaistuma problēmām, taču tie ir būtiski elementi, kas ikdienā palīdz organismam darboties līdzsvarā. Izprotot, kāpēc šīs vielas ir vajadzīgas un kā tās pareizi uzņemt, ir daudz vieglāk rūpēties par savu veselību.
Svarīgākais ir nepārspīlēt un nekoncentrēties tikai uz vienu vitamīnu vai preparātu. Līdzsvars, daudzveidīgs uzturs un savas pašsajūtas novērtēšana vienmēr būs drošākais ceļš, kā ilgtermiņā atbalstīt gan imunitāti, gan vispārējo labsajūtu.
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
