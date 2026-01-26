Light snow -8.7 °C
Vitamīni imunitātei: dzelzs, cinks un folskābe

2026. gada 26. janvāris, 00:00
Vitamīni imunitātei: dzelzs, cinks un folskābe.
Foto: Publicitātes

Informācija par vitamīniem internetā ir pieejama vairāk nekā jebkad agrāk. Vienā rakstā tiek apgalvots, ka konkrēts vitamīns ir neaizvietojams, citā, ka tas vispār nav nepieciešams. Rezultātā rodas apjukums, kas ir patiešām svarīgs ikdienas lietošanai, kam pievērst uzmanību, un kad uztura bagātinātāji tiešām var palīdzēt.

Īpaši bieži jautājumi rodas par mikroelementiem, kas saistīti gan ar imunitāti, gan ar izskatu - ādu, matiem, nagiem. Šajā kontekstā visbiežāk tiek pieminēta dzelzs, cinks un folskābe. Tie nav “brīnumlīdzekļi”, taču tie ir būtiski organisma darbībai, un to trūkums var izraisīt gan pašsajūtas pasliktināšanos, gan vizuālas izmaiņas.

Uzzināsim, kāpēc šie elementi ir svarīgi, kā atpazīt iespējamu deficītu un kā droši lietot uztura bagātinātājus, ja tie ir nepieciešami.

Kas ir dzelzs, cinks un folskābe un kāpēc tie ir svarīgi?

Lai vieglāk saprastu šo mikroelementu nozīmi, varam iedomāties organismu kā rūpnīcu. Katrs process - enerģijas ražošana, šūnu atjaunošanās, imūnās aizsardzības reakcijas – notiek tikai tad, ja “ražošanas ķēdē” netrūkst neviena detaļa.

Dzelzs ir būtiska skābekļa transportēšanai organismā. Bez pietiekama dzelzs daudzuma šūnas nesaņem skābekli, un tas ietekmē gan enerģiju, gan koncentrēšanos. Tas ir iemesls, kāpēc dzelzs deficīts bieži saistīts ar nogurumu.

Cinks ir viens no svarīgākajiem mikroelementiem imūnsistēmas darbībā. Tas piedalās šūnu atjaunošanā, palīdz organismam cīnīties ar infekcijām un ietekmē arī ādas stāvokli, brūču dzīšanu un matu augšanu. Tāpēc cinks ir svarīgs ne tikai imunitātei, bet arī skaistumam, un ikdienā to iespējams uzņemt gan ar pārtiku, gan izvēloties cinka tabletes un cinku saturošus uztura bagātinātājus, ja ar uzturu nepieciešamo daudzumu nodrošināt ir grūtāk.

Folskābe (B9 vitamīns) ir nepieciešama šūnu dalīšanās procesos. Tā ir īpaši svarīga grūtniecības laikā, taču folskābe nepieciešama arī ikdienā - asinsrites procesiem, nervu sistēmas darbībai un vispārējai organisma līdzsvara uzturēšanai.

Kad visbiežāk trūkst dzelzs, cinka un folskābes?

Mikroelementu trūkums ne vienmēr ir saistīts ar nopietnām slimībām. Bieži vien to izraisa dzīvesveids un ikdienas paradumi.

Mūsdienu straujais dzīves temps, stress un neregulāras ēdienreizes ietekmē to, kā organisms uzņem un izmanto barības vielas. Vienveidīgs uzturs, kurā trūkst pilnvērtīgu pārtikas produktu, var pakāpeniski novest pie deficīta.

Īpaši dzīves posmi:

●       students, kurš ēd neregulāri un bieži izvēlas ātrās uzkodas;

●       jauna māmiņa, kuras organismā pēc grūtniecības ir paaugstinātas vajadzības;

●       biroja darbinieks, kurš dzīvo stresa apstākļos un maz kustas;

●       pensionārs, kuram ar vecumu mainās uzturvielu uzsūkšanās.

Visos šajos gadījumos trūkums var attīstīties pakāpeniski, un simptomi sākumā šķiet nenozīmīgi.

Kā atpazīt trūkumu – galvenie simptomi

Dzelzs, cinka un folskābes deficīta pazīmes var pārklāties. Situācijas, kas var palīdzēt aizdomāties par iespējamu trūkumu:

●       pastāvīgs nogurums, pat pēc miega;

●       bāla āda, nespēks;

●       trausli nagi, pastiprināta matu izkrišana;

●       bieža slimošana, lēnāka atveseļošanās;

●       plaisas mutes kaktiņos, ādas problēmas;

●       grūtības koncentrēties.

Šie simptomi ne vienmēr nozīmē deficītu, taču, ja tie saglabājas ilgstoši, ir vērts pievērst uzmanību uzturam un konsultēties ar speciālistu.

Vai pietiek ar uzturu vai nepieciešami uztura bagātinātāji?

Ideālā gadījumā visas nepieciešamās vielas var uzņemt ar uzturu. Dzelzs ir atrodams gaļā, pākšaugos, zaļajos lapu dārzeņos. Cinks - sēklās, riekstos, pilngraudu produktos. Folskābe - zaļumos, pākšaugos, dažos augļos.

Ja cilvēks ēd daudzveidīgi, bieži vien ar to pietiek. Taču ir situācijas, kad ar uzturu vien nav iespējams nodrošināt nepieciešamo daudzumu. Piemēram, vegāniem, veģetāriešiem, cilvēkiem ar ierobežojošām diētām vai paaugstinātām vajadzībām.

Šādos gadījumos uztura bagātinātājs var būt noderīgs risinājums. Svarīgi izvēlēties piemērotu formu, piemēram, kapsulas, tabletes vai šķidru veidu.

Kā droši lietot dzelzi, cinku un folskābi?

Šie mikroelementi ir nepieciešami, taču pārmērīga lietošana var radīt traucējumus.

Pamatprincipi:

●       nelietot lielas devas “profilaksei” bez iemesla;

●       ievērot ieteicamo lietošanas ilgumu;

●       ņemt vērā kombinācijas ar citiem vitamīniem un minerālvielām.

Piemēram, dzelzs labāk uzsūcas kopā ar C vitamīnu, bet cinku nevajadzētu lietot vienlaikus ar lielām kalcija devām. Tāpēc ir svarīgi konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, īpaši, ja ir hroniskas slimības vai lieto medikamentus.

Biežāk uzdotie jautājumi

  1. Cik ilgi drīkst lietot dzelzs preparātus, lai uzlabotu imunitāti un pašsajūtu?

Dzelzs preparātus parasti lieto vairākus mēnešus, līdz tiek atjaunots normāls dzelzs līmenis organismā. Precīzs lietošanas ilgums ir individuāls un atkarīgs no trūkuma pakāpes, tāpēc ieteicams sekot līdzi pašsajūtai un, ja iespējams, arī analīzēm. Ilgstoša lietošana bez nepieciešamības nav ieteicama.

  1. Vai cinku var lietot kopā ar citiem vitamīniem un minerālvielām?

Jā, cinku bieži lieto kopā ar citiem vitamīniem, īpaši imunitātes atbalstam. Tomēr svarīgi nepārsniegt ieteicamās devas un ņemt vērā, ka dažas minerālvielas var ietekmēt citu uzsūkšanos. Ja lieto vairākus uztura bagātinātājus vienlaikus, noderīga ir farmaceita konsultācija.

  1. Vai folskābe nepieciešama tikai grūtniecēm?

Folskābe ir īpaši nozīmīga grūtniecības laikā, taču tā nav paredzēta tikai šim dzīves posmam. Tā piedalās šūnu atjaunošanās procesos un ir svarīga arī asinsrites un nervu sistēmas darbībai, tāpēc nepieciešama dažādos vecumos.

  1. Kad labāk lietot dzelzs, cinka un folskābes preparātus - no rīta vai vakarā?

Lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no preparāta un individuālās panesības. Daži cilvēki dod priekšroku lietošanai no rīta, citi tomēr vakarā. Svarīgākais ir ievērot regulāru lietošanas režīmu un norādījumus uz iepakojuma.

  1. Kā saprast, vai izvēlētais vitamīnu komplekss ir piemērots tieši man?

Par piemērotību liecina uzlabota pašsajūta, vairāk enerģijas un tas, ka nerodas nevēlamas blakusparādības. Ja ir šaubas vai pastāv hroniskas veselības problēmas, ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Dzelzs, cinks un folskābe nav ātrs risinājums nogurumam vai skaistuma problēmām, taču tie ir būtiski elementi, kas ikdienā palīdz organismam darboties līdzsvarā. Izprotot, kāpēc šīs vielas ir vajadzīgas un kā tās pareizi uzņemt, ir daudz vieglāk rūpēties par savu veselību.

Svarīgākais ir nepārspīlēt un nekoncentrēties tikai uz vienu vitamīnu vai preparātu. Līdzsvars, daudzveidīgs uzturs un savas pašsajūtas novērtēšana vienmēr būs drošākais ceļš, kā ilgtermiņā atbalstīt gan imunitāti, gan vispārējo labsajūtu.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

 

