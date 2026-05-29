Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieku Valteru mājās aktuāls kļuvis jautājums par bērnu naktsmieru. Kamēr Gabriels miega režīmu ievēro bez aizķeršanās, viņa māsa Anna vakaros labprātāk izvēlas nodoties mierīgai vientulībai vai pat līdz vēlai naktij uzturas staļļos. Tikmēr mamma Vita neslēpj satraukumu, ka šāds ritms jau sāk negatīvi iespaidot meitas sekmes un koncentrēšanos mācībām.
Skatoties uz meitu, Vita saredz paralēles ar savu jaunību, kad viņai pašai bija tieksme negulēt naktīs, lai netraucēti nodarbotos ar radošām lietām – rakstīšanu, zīmēšanu vai lasīšanu. Pēc viņas domām, nakts stundām piemīt īpaša atmosfēra, kad ikdienas steiga norimst: "Kaut kāds šarms laikam ir tajā naktī būt nomodā un būt vienam ar sevi un savām domām, jo, zini kā, pa dienu jau notiek visādas lietas. Viņai ir zirgi, skola un droši vien gribās kaut kādu mirkli pabūt vienai. Varbūt tā nakts viņai ir vienīgais mirklis, kad viņa to var īstenot."
Pašlaik Anna mēdz aizkavēties izjādēs un treniņos līdz pat plkst. 23.00, ko veicina arī gaišie vakari un siltie laikapstākļi. Pretēja situācija ir ar Gabrielu, kurš pats laicīgi jūt nogurumu un dodas pie miera. Sarunājoties ar vīru, Vita novērojusi: "Gabriels, starp citu, kaut kā viņš sajūt, ka paliek miegains, viņam nāk miegs, viņš uzreiz: "Arlabunakti mammu! Bučas! Mīlu! Es eju gulēt!" Es redzu, ka viņam vairāk tas miegs nāk, ka viņš vairāk nogurst."
Arī Lauris neslēpj, ka savulaik nav bijis priekšzīmīgs režīma ievērotājs. Vecākajās klasēs viņš bieži grēkojis ar vēlu gulēt iešanu, un arī tagad nakts miers nereti tiek upurēts par labu muzikālajiem hobijiem. Lauris skaidro: "Es esmu "nakts putns", man patīk ilgāk bieži vien pasēdēt, un arī bieži vien man tas saistīts ar manu nodarbošanos – muzicēšanu."
Kopumā pieaugušie neslēpj, ka arī paši mēdz pārkāpt režīmu, lai gan ideālais mērķis ir skaidrs – paspēt iemigt pirms pusnakts iestāšanās. Jau iepriekš izskanēja informācija, ka Anna mēdz palikt nomodā pat līdz trijiem rītā. Tagad tas izpaužas kā nespēja noturēt uzmanību mācību stundās, un Vita neslēpj sekas: "Anna citreiz saka, ka viņa sēž stundā un viņai nāk miegs, un viņa noliek šitā rokas un guļ, tāpēc ka neizguļas. Nu, kā viņa var koncentrēties skolai, to ko viņa klausās klasē? Es domāju, ka tas noteikti ietekmē viņas atzīmes!"
Vecāki seko līdzi bērnu sasniegumiem un atzīmēm, par kurām ģimenē tiek atklāti runāts. Lai stimulētu jauniešus labāk mācīties, ir ieviesta finansiālas motivācijas shēma – par katru vērtējumu virs septiņām ballēm bērni saņem naudas atlīdzību. Kā stāsta Vita: "Mēs arī esam izdomājuši, ka viņi pelna naudu ar atzīmēm, sākot no septiņi. Ja dabūji septiņnieku, tad, piemēram, Gabim vai Annai ir 7 eiro. Annai iet tā, ka viņa vairāk pelna, Gabim bišķi mazāk sanāk nopelnīt ar to!"
Tomēr efektīvu risinājumu tam, kā bērnus laicīgi dabūt gultā, ģimene vēl tikai meklē. Lauris ir pārliecināts, ka ar sodiem un totalitāru uzraudzību vēlamo rezultātu sasniegt neizdosies: "Ja kaut ko ar varu tagad iedibinās un aizliegs, un kaut kādus soda mērus piešķirs. Nu, vajag, protams, sekot līdzi un ieteikt, un pastāstīt, ko tas ietekmē, bet, teiksim, kaut kā, nezinu, stāvēt aiz durvīm un tur klausīties, vai aizgāja gulēt – nu, tā ir vienkārši kaut kāda pilnīgā, totālā kontrole tāda."
