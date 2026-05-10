Iestājoties pavasarim, realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieku Bindru mājoklī jūtams pamatīgs saspīlējums. Maija saule nespēj kliedēt mātes un meitas nesaskaņas, kuras aizsākušas Agritas neatlaidīgā interese par Esteres progresu autoskolā. Šī it kā sadzīviskā saruna pārauga asā vārdu apmaiņā, izgaismojot gan meitas nevēlēšanos runāt par mācībām, gan iespaidīgās summas, kas jau investētas šajā procesā.
Agrita vēlējās noskaidrot konkrētus termiņus eksāmenu kārtošanai. Tomēr Estere jau iepriekš skaidri likusi saprast, ka šī tēma viņai ir nepatīkama, un reaģēja asi: "Ak, Dievs! Tu visu laiku to jautājumu uzdod. Jo tu vairāk uzdod, jo man mazāk vispār gribās kaut ko darīt!"
Māte tomēr nepiekāpās, atgādinot meitai, ka lielākais darbs jau ir aiz muguras un būtu muļķīgi apstāties pašā finišā, it īpaši ņemot vērā materiālos ieguldījumus: "Padomā, cik ir ieguldījums visā bijis! Nu, kas tev? Astei jāpārkāpj! Kāpēc tu nevari saņemties? Cik piķis ir ieguldīts?"
Aprēķini liecina, ka līdz šim par 12 praktiskās braukšanas nodarbībām ir samaksāti 636 eiro. Estere skaidro, ka mācību gaitu palēninājusi nesenā pārvākšanās uz Iecavu un jaunās dzīvesvietas labiekārtošana. Lai gan pie stūres viņa jūtas pārliecināta, galvenais šķērslis ir nepabeigti pirmās palīdzības kursi, bez kuriem nav iespējams tikt pie teorijas eksāmena: "Mans klupšanas akmens ir tas, ka es neesmu to pirmo palīdzību sakārtojusi vēl, jo man ir jāaiziet uz klātieni to nokārtot. Kad tas būs izdarīts, tad es varu teorijai piesēsties klāt."
Estere ir pārliecināta, ka viņas vadīšanas prasmes ir teju ideālas un pietiktu ar vienu vai divām papildu nodarbībām, lai dotos uz CSDD: "Braukšanai, es teiktu, ka man reāli ir jāpaņem pēdējās divas braukšanas, un es ticu, ka es varēšu jau iet uz eksāmenu. Varbūt pat ne divas. Varbūt pat ar vienu braukšanu pietiks, lai es varētu iet jau uz eksāmenu, un viss!"
Lai gan Agrita iesaka grūtākās teorijas lietas vienkārši iezubrīt, Estere neuzskata, ka viņas lēnais temps būtu iemesls vispārējam satraukumam: "Es nesaprotu, kāpēc visi streso par manu autoskolu! Viss ir kārtībā! Vienkārši es to daru lēnām, tā ar apziņu – viss ir kārtībā."
