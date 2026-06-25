Valsts policija sākusi kriminālprocesus par bērna un jaunieša noslīkšanu aizvadītajās brīvdienās Vidzemē, informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē.
20. jūnija pēcpusdienā Valmierā, Gaujā pie Kāpu ielas, aptuveni 100-200 metrus no Kazu krācēm virzienā uz Cēsu ielas pusi, tika saņemta informācija par nepilngadīgo, kurš atradās ūdenī un nespēja izkļūt no upes.
Ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka 2011. gadā dzimušais zēns joprojām atrodas upē un viņa precīza atrašanās vieta nav zināma.
Sākti meklēšanas darbi un 24. jūnijā upē atrasts 2011. gadā dzimuša zēna ķermenis bez dzīvības pazīmēm. Par notikušo Valsts policijā sākts kriminālprocess, un tiek izmeklēti notikušā apstākļi.
23. jūnijā īsi pirms pusnakts Smiltenes novada Grundzāles pagastā pie kādas atpūtas vietas dīķī 2007. gadā dzimis jaunietis, braucot ar SUP dēli, iekrita ūdenī.
Jaunietis izcelts no ūdens un notikuma vietā veikti reanimācijas pasākumi, tomēr, neskatoties uz tiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests konstatēja personas nāvi. Par notikušo sākts kriminālprocess.
Jau ziņots, ka Jāņu brīvdienās piecu dienu laikā Latvijā noslīkuši astoņi cilvēki.
Siltajam laikam turpinoties, glābēji atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, atpūšoties pie ūdens, var novest pie traģiskām sekām — smagām traumām vai noslīkšanas.
Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Lai gan laikapstākļi ir vasarīgi karsti, ūdens vēl nav uzsilis, tāpēc strauja ieiešana vai ielekšana ūdenī var radīt sirds un asinsrites problēmas, kā arī krampjus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā.
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