No 29. jūnija vasaras vakari kļūs vēl karstāki – TV3 un "Go3" atgriežas realitātes šovs "KARSTI. Krēta", uzsākot jau trešo sezonu. Gaidāmi spilgti piedzīvojumi, negaidīti pavērsieni un emocijas, kas uzkarsēs pat vēsākos vakarus – Krētā izklaide neapstāsies ne mirkli.
Arī šogad dalībniekus sagaidīs izaicinājumi, kas liks atklāt savu patieso dabu un atvērt sirdis, ļaujot skatītājiem pilnībā iepazīt dalībniekus. Greznajā Grieķijas villā teju mēnesi izskatīgie un brīvie jaunās sezonas dalībnieki baudīs flirtu, greznas ērtības un izklaidi skatītāju nepārtrauktā uzmanībā, veidojot kaislīgu attiecību līkločus. Kāds meklēs īstu mīlestību, cits – cienīgu naudas balvu, bet vēl kāds vienkārši ļausies saulainās Krētas vilinājumam.
Galvenie notikumi, randiņi un balsojumi būs skatāmi 20 sērijās TV3 ēterā no 29. jūnija līdz 30. jūlijam, no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 21.10. Savukārt "Go3" televīzijā no 29. jūnija līdz 19. jūlijam būs pieejama 24/7 tiešraide, ļaujot sekot līdzi visam, kas notiek villā – un šogad skatītāji ielūkosies vēl vairāk tiešraides kanālos nekā iepriekš. Paralēli varēs sekot notikumiem vairākās telpās vienlaikus.
Skatītāji varēs aktīvi iesaistīties arī šova norisē – komunicēt ar dalībniekiem un balsot par saviem favorītiem, tieši ietekmējot notikumu attīstību un dalībnieku likteņus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu