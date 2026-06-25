Realitātes šovā "Slavenības. Bez filtra" atklājies nopietns saspīlējums Olgas un Kaspara Kambalu laulībā, kas kulmināciju sasniedz brauciena laikā uz Lietuvu, Krusta kalnu. Strīda pamatā ir Olgas pēkšņais paziņojums – uzreiz pēc atgriešanās no Lietuvas viņa kopā ar atvasēm pametīs abu kopīgo mājokli galvaspilsētas prestižajā rajonā.
Sieviete kategoriski atsakās tērēt līdzekļus vēl viena mēneša īres maksai, lai tikai izdarītu pakalpojumu vīram. Turpretī vīrietis uzskata, ka racionālāk būtu palikt uzteiktajā platībā līdz termiņa beigām. "Lēmumam jābūt, ja par biznesu ir runa... Normāli cilvēki pateiktu: “Mums ir mēnesis, lai izvāktos,'" pauž Kaspars. Viņš arīdzan velk paralēles ar pagātni, norādot, ka agrāk, kad pats plānojis aiziet, Olga modusies un lūgusi viņu nepalikt vienai.
Olga šiem argumentiem nepiekrīt, uzsverot, ka mēneša termiņš jau ir iztecējis, un atgādina vīram viņa paša rīcību: "Bet tu iepriekš mani tā nepameti? Atstājot man 1000 eiro un sakot: “Izvācies! Tev trīs dienas palika!'" Kaspars gan oponē, apgalvojot, ka toreizējā mantu pakošana un zvans tēvam par aiziešanu nav bijis nopietns solis, bet gan reakcija uz sievas izturēšanos: "Es tev atstāju dzīvokli, tāpēc ka tu šitā katru reizi runā!" Uz to Olga asi atbild, ka pašlaik lomas ir mainījušās, turklāt viņai jādomā arī par bērnu labklājību: "Tagad tu esi manā situācijā, un man vēl ir bērni!"
Šie vārdi izraisa jaunu dusmu vilni Kasparā, kurš pāriet uz ironiskiem apvainojumiem: "Domā, tu esi man vajadzīga? Domā, es bez tevis nevaru? Tāpat kā bez viņas [bijušās sievas] – es jūs visas esmu uzturējis, un beigās notiek tā, ka pēc 20 gadiem jūs man sakāt un vēl kaut ko gribat!" Olga uzskata, ka laulātais joprojām nespēj tikt pāri iepriekšējo attiecību aizvainojumiem, uz ko viņš reaģē ar asiem pārmetumiem par nesenu pagātni: "Tu raudāji uz ceļiem pirms mēneša: “Nemet mani ārā! Man nav, kur dzīvot!'" Kamēr Olga taisnojas, ka šī mēneša laikā ir garīgi augusi un kļuvusi stiprāka, vīrs viņu un savas kādreizējās partneres nosauc par materiālu labumu guvējām. "Ko izmantot? Šito te alkānu?" saka Olga. Pēc šiem vārdiem Kaspars pieprasa, lai viņa atsakās no laulībā iegūtā uzvārda un atgriežas pie iepriekšējā vīra uzvārda.
Emocijām sakāpinoties, Kaspars turpina provocēt sievu, kura cenšas saglabāt mieru. Viņš vaicā, vai šādos apstākļos brauciens maz sagādā prieku un vai Olga jūtas neatkarīga. Sieva neslēpj, ka "laimīga nav, bet brīva gan", taču vīrs piebilst, ka juridisku brīvību viņa iegūs tikai pēc oficiālas laulības šķiršanas. Kad uz atkārtotu jautājumu par laimes izjūtu Olga atbild ar apstiprinājumu: "Jā, pa īstam. Akmens [no sirds] nokrita," Kaspars neslēpj savu pārsteigumu un rezumē, ka šādā gadījumā likt šķēršļus viņas izvēlei negrasās.
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