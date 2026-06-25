Jāņu brīvdienās smagas sekas bijušas negadījumiem satiksmē un pie ūdens, tāpat liela daļa nelaimju, tai skaitā vairākas krimināla rakstura traumas sadzīves konfliktos, notikušas alkohola reibumā, informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāvis Miks Dūcis.
NMPD slodze svētku dienās kopumā saglabājusies ikdienas līmenī — vidēji 800 līdz 900 izsaukumi diennaktī, un arī vispārējais saslimšanu un traumu sadalījums bijis līdzīgs kā parastās dienās.
Dienesta darbinieki piesaistīti piecos negadījumos, kur noslīkuši cilvēki, savukārt vēl vairākiem pacientiem sniegta palīdzība pēc slīkšanas epizodēm.
Tāpat dienestā izceļ četrus negadījumus ar kvadricikliem, kuros trīs cilvēki guvuši nopietnus ievainojumus, bet viens gāja bojā.
NMPD fiksējis arī svētkiem specifiskus negadījumus — četri cilvēki smagi aizrijušies ar šašliku. Divās no šīm situācijām līdzcilvēki sekmīgi veica atdzīvināšanas pasākumus, sekojot 113 dispečera norādījumiem.
Ugunskuru un grilu tuvumā apdegumus guva pieci cilvēki, tai skaitā četri pieaugušie, lecot pāri ugunskuram vai to aizdedzinot, un kāds bērns, kurš apdedzināja plecu pie karsta grila.
Savukārt saimnieciskajos darbos ar zāles pļāvējiem cietuši divi cilvēki — pieaugušais un bērns, bet vēl viens cilvēks guvis smagus apdegumus, pļaujot latvāņus.
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