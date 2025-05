"GO3" televīzijā skatāms jauns realitātes šovs, kurā piedalīsies pieci pāri, kuri mīlestību atraduši kādā pašmāju iepazīšanās šovā: Liene un Juris no šova "Amors", Skārleta un Roberts no šova "Būs vai nebūs", Raivo un Aleksandra un Rīgas Laura ar savu mīļoto Pēteri no "Karsti. Krēta", kā arī šova karstākais pāris Marselino un Liene no šova "Amors" otrās sezonas.

Katrā epizodē trīs no pieciem pāriem pildīs uzdevumu, kas vai nu pāri satuvinās, vai, tieši pretēji – ļaus uz partneri palūkoties citām acīm. Pāri vedīs viens otru randiņos, centīsies izdzīvot mežā, mācīs viens otram savus hobijus un daudz ko citu. Neierastās situācijas un izkāpšana no komforta zonas liks pāriem parādīt savu patieso "es" kameru un sava partnera priekšā. Šovs sola gan smieklus, gan strīdus un asaras. Pēc katras epizodes noskatīšanās skatītāji varēs balsot par sev tīkamāko pāri un precīzāko uzdevuma izpildi "tv3.lv/sovspecsova".

Katru nedēļu kopā ar "Šovs pēc šova" sēriju iznāks papild­epizode "Šovs pēc šova. Pāris vai nepāris?", kurā būs iespēja iepazīt tuvāk tos, kuri šovos mīlu neatrada vai atrada tik uz īsu brīdi. Epizodēs būs iespēja redzēt, kā spilgtākajiem realitātes šovu dalībniekiem klājas tagad, ielūkojoties viņu ikdienā un atsevišķos gadījumos iepazīstot jauno otro pusīti. "Šovs pēc šova. Pāris vai nepāris?" piedalīsies Eduards no "Karsti. Krēta", Kaspars Zāle un Keita no "Randiņš ar diviem", Ļuba no "Būs vai nebūs" un citi.

