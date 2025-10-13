Pagājušās nedēļas nogalē, 10. oktobrī, mājīgajā koncertzālē “Ulbrokas Pērle” notika Guntara Rača 60 gadu jubilejas koncertsērijas “Lecam pa vecam, jo nekur nav tik labi kā mājās” pirmais koncerts.
Uz skatuves kāpa iespaidīgs skaits dalībnieku – dejotāji un solisti, skatuvi rotāja īpaši sagatavotas videoprojekcijas un gaismu režija, bet visam pāri skanēja Raimonda Paula melodijas ar Guntara Rača vārdiem. Abu mūziķu sadarbība ilgst jau vairāk nekā trīsdesmit gadus; šajā laikā tapušas un ierakstītas neskaitāmas dziesmas solistiem, vokālajām grupām, teātra izrādēm, kinofilmām, koriem un deju ansambļiem.
Guntars Račs pauž: “Esmu izredzēts, jo man ir iespēja rakstīt dziesmas kopā ar lielisko Maestro. Šī programma ir mans veltījums un pateicība viņam gaidāmajā 90 gadu jubilejā, kuru visa Latvija svinēs nākamā gada janvārī. Šīs dziesmas ir izturējušas laika pārbaudi, taču mēs tās pasniedzam atjaunotās versijās un ar jauniem solistiem. Koncertā piedalās lieliski mūziķi, un tas man ir ļoti svarīgi. Tā ir arī lieliska iespēja klausītājus iepazīstināt ar manu jauno grāmatu un dziesmu albumu “Uzplaukt”.
Koncertu sērijā piedalās bērnu vokālais ansamblis “Dzeguzīte” Zigdas Martinsones vadībā, pavadošā grupa “MC Orķestris”, solisti Normunds Rutulis, Paula Saija, Edvards Strazdiņš, kā arī lielā daļā koncertu – dziedātāja Ance Krauze. Ulbrokas koncertā uzstājās arī pavisam jaunā, bet ļoti talantīgā dziedātāja Kristīne Megija, kā arī iespaidīgs dejotāju pulks – 40 dejotāji no bērnu Tautas deju ansambļa “Dzintariņš” horeogrāfes Sanitas Misikas vadībā. Koncertā izskanēja hiti “Rasa”, “Šūpoles”, “Raudāja māte”, “Lecam pa vecam”, “Cāļus skaita rudenī”, “Kūko, kūko, dzeguzīte”, “Lakstīgala”, “Anniņa vanniņā”, “Kapteinis Reinis” un citi. Skatītāji dzirdēja arī Paula un Rača dziesmas “Māte meitai” pirmatskaņojumu Ances Krauzes niansētajā izpildījumā, kā arī vairākas salīdzinoši nesen radītas dziesmas no Paulas Saijas repertuāra.
Koncerts noslēdzās ar stāvovācijām, izskanot noslēdzošajai dziesmai “Laikam laika nav”, kura savulaik kļuva populāra grupas “Prāta vētra” izpildījumā.
Koncerta laikā Guntars iepazīstināja klausītājus ar savu jauno dzejoļu un ziedu grāmatu “Uzplaukt”, kā arī ar savu pirmo soloalbumu, kurā iekļautas 14 paša autora un dueta partneru ieskaņotās dziesmas. Pēc koncerta gaviļnieks sniedza autogrāfus un aprunājās ar apmeklētājiem, kuri bija sastājušies garā rindā pēc jaunās grāmatas. Tajā bez dzejoļiem atrodami arī slaveni ziedu un augu zīmējumi.
Noklausies albumu “Uzplaukt”.
Nākamie Guntara Rača koncerti notiks:
- 18. oktobrī plkst.18 Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS
- 25. oktobrī plkst.18 Ogres novada Kultūras centrā
- 26. oktobrī plkst.16 Jelgavas Kultūras namā
- 31. oktobrī plkst.19 Slampes Kultūras pilī
- 7. novembrī plkst.19 Valmieras Kultūras centrā
- 16. novembrī plkst.16 Koncertzālē “Cēsis”
- 23. novembrī plkst.16 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”
- 29. novembrī plkst.18 Jelgavas Kultūras namā
- 30. novembrī plkst.16 VEF Kultūras pilī
Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.
