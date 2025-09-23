"Slavenības. Bez filtra" dalībniece, dejotāja un batutu fitnesa trenere Aleksandra Kurusova kopā ar draudzeni pēc skrituļošanas piestājusi Mežaparkā iemalkot saldējuma kokteiļus. Sarunas ievirzās par Aleksandras gaidāmo lielo notikumu – apaļo jubileju.
Aleksandra neslēpj, ka sākotnēji viņu biedējis doma par "drausmīgo ciparu". "Ko tur slēpt – man paliks 40. Man likās, ka 20 gadu vecumā man jau būs ģimene un desmit bērni," viņa atzīst, tomēr uzreiz piebilst, ka šodien uz dzīvi skatās pavisam citām acīm.
Laikam ejot, Kurusova iemācījusies samierināties, ka katram sapnim ir savs brīdis. "Es ticu, ka pienāks arī mans laiks, un pavisam drīz," spriež Aleksandra un piebilst, ka iekšēji viņa jūtas krietni jaunāka: "Es jūtos tā it kā man būtu divdesmit četri vai divdesmit seši gadi."
Runājot par svinībām, Aleksandra atklāj, ka vēl šaubās – rīkot lielu ballīti vai intīmāku pasākumu, taču viens ir skaidrs: "Tie 40 būs forša jubileja, jo es nejūtos, ka man būs četrdesmit gadu. Es gribu, lai paliek atmiņā, jo ottreiz [četrdesmit gadu] nebūs." Viņa atceras arī savu grandiozo trīsdesmit gadu balli un cer, ka arī šī reize būs tikpat īpaša.
Aleksandra atzīst, ka jubileja ir kā robežšķirtne – no vienas puses, biedējoša, bet no otras – tā iedod jaunu spēku un motivāciju: "Brīžiem jau "aiziet ciet" un parādās asaras, bet tajā pašā laikā sāc sevi uztvert savādāk un ar sevi strādāt."
Aleksandra kopā ar draudzeni paceļ kokteiļus par gaidāmajiem svētkiem un piebilst, ka "tā būs ballīte par kuru runās visi".
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu