Saistībā ar izmeklēšanu par kārtējā organizētā tīkla nepilngadīgu meiteņu “pārveidošanā” par seksa verdzenēm nopietna apsūdzētā figuranta lomā nonācis pazīstamais ekrāna superkauslis Žans Klods van Damme.
Attiecīgo izmeklēšanu uzsāka Rumānijas Organizētās noziedzības un terorisma apkarošanas prokuratūras pārvalde, un, kā plašsaziņas līdzekļiem vēstījis kādas cietušās personas advokāts Adrians Kukulis, aktieris apsūdzēts par labuma gūšanu no seksuālajiem pakalpojumiem, ko sniegušas sievietes, kuras kļuvušas par cilvēku tirdzniecības upuriem. Rumāņu varas iestādes pilnībā oficiāli apstiprinājušas tāda iesnieguma esamību, kas vērsts konkrēti tieši pret van Dammi.
Kukulis arī paudis, ka van Dammem izvirzīta apsūdzība par to, ka viņam bijis intīms sakars vienlaikus uzreiz ar piecām rumāņu meitenēm, un šis konkrētais incidents noticis Francijas pilsētā Kannās. Īpaši uzsvērts, ka visas aktierim vienlaikus piegādātās meitenes bijušas nepilngadīgas, un viena no viņām vēlāk sniegusi gluži konkrētu liecību. Iesniegumā esot minēts, ka “darbības, par kurām apsūdzēts van Damme, izpaužas kā apzinātai ekspluatācijai pakļautas personas pakalpojumu izmantošana”. Vēstīts, ka iesniegums izskatīts iepriekš minētās Rumānijas pārvaldes centrālajā struktūrā, pēc kā paredzēts uzsākt pārējās konkrētās procesuālās darbības.
Šajā gadījumā zīmīgs šķiet fakts, ka van Damme apsūdzēts saistībā ar izmeklēšanu Morela Boleas lietā. Šo figurantu arestēja 2022. gadā, apsūdzot nepilngadīgu meiteņu tirgošanā, un izmeklēšana vēl neesot pilnībā pabeigta. Konkrētajā lietā esot pausts, ka laikā no 2000. līdz 2016. gadam vairākas meitenes, kuras nozieguma laikā bijušas nepilngadīgas, savervētas, visticamāk, izmantojot kādu tā dēvēto nevalstisko organizāciju un modeļu aģentūru, kuras oficiālais dibinātājs bija Jasu pilsētas pašvaldība, un vēlāk viņas visas pakļautas seksuālajai ekspluatācijai, pielietojot arī psiholoģisku piespiešanu – manipulācijas un emocionālu vardarbību. Zināms, ka vēl gluži nesen izmeklēšanas gaitā bija noskaidrotas piecas galvenās cietušās.
Lai gan jau tagad zināms, ka patiesībā cietušo ir pat ievērojami vairāk. Izdevniecība Libertatea jau pirms Boleas arestēšanas bija laidusi klajā vēstījumu par saistībā ar viņu veikto izmeklēšanu, un tur bija konstatēts, ka viņš kā Jasu iedzīvotājs savulaik izveidojis divus fondus: Eurodemus un KastaMorrely. Pirmais sevi pieteica kā jaunatnes iesaistītāju pilsoniskajos projektos, otrs – kā modeļu aģentūra, bet galvenais bija tas, ka abus fondus dāsni sponsorēja Jasu pašvaldība...
Bolea šajos projektos iesaistīja pavisam jaunas meitenes, manipulējot ar viņu interesēm, lai gan galvenā jeb pamatprasība visām, kuras iesaistījās šajās organizācijās, nezin kāpēc bija... maksimāls seksuālās pieredzes trūkums. Vēl viens ļoti svarīgs kritērijs bija izcelšanās no nelabvēlīgas ģimenes. Ja meitene izturēja visus galvenos atlases kritērijus, nākamajā posmā viņa nonāca emocionālajā atkarībā no Boleas, kurš ar dažādām psiholoģiskajām manipulācijām neglābjami “salauza” meiteni, padarot viņu totāli atkarīgu no sevis. Pēc tā sekoja neizbēgama seksuālā vardarbība.
Bolea kategoriski aizliedza visām “savām” meitenēm satikties ar puišiem, tā vietā pats regulāri piespiežot viņas gulēt ar viņu pašu, turklāt esot noskaidrots, ka Bolea spējis vienlīdz sekmīgi pakļaut gan naivas skolniecītes un studentes, gan pilnībā pieaugušas un tostarp arī jau precētas sievietes. Libertatea izdevumā vēstīts, ka tādā veidā Bolea paspējis vardarbīgi pakļaut un izņirgāties par vairākiem desmitiem meiteņu, turklāt tagad, kā to var labi nojaust no apsūdzības, kas izvirzīta arī van Dammem, izmeklēšana tikai aizvien vairāk paplašinās. Vēstīts, ka jau drīz līdzīgs liktenis piemeklēs vēl vairākas pasaules mēroga slavenības, kuras arī pamanījušās savulaik izmantot Boleas pakalpojumus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu