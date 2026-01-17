““Straumes” efektu nogulējām. Latvija darīja, ko varēja, bet bija par vēlu, un tas nav tikai tūrisma nozares, tas ir birokrātijas jautājums. Mūsu valsts tēlu ar stingru pārliecību un konsekventi vēl neesam uzspodrinājuši. Ekonomikā joprojām valda domāšana, ka svarīgi daudz saražot, bet jādomā arī, kā to pārdot. Mums diezgan labi izdodas pārliecināt ceļotājus, kuri izrādījuši interesi par Latviju, taču ir problēmas radīt interesi un uzrunāt tos, kuri neko par mums nezina. Iespējams, sarežģījumi rodas arī mūsu pašu izpratnē par to, kas mēs esam. Ja vidusmēra latvietim lūgtu raksturot, kas noteikti ietilpināms Latvijas zīmolā, neesmu pārliecināts, vai mēs saņemtu pietiekami skaidras atbildes,” domā Biznesa augstskolas pasniedzējs Ēriks Lingebērziņš.

