Parlamentārās izmeklēšanas komisija piedāvās stingrāku regulējumu attiecībā uz trešo valstu studentiem. Ar šādu apņemšanos beigusies komisijas sēde, kas gan sākās ar skandaloziem video no interneta platformām. Tajos studenti no trešajām valstīm dalās ar savu pieredzi par to, cik viegli ir studēt un strādāt Latvijā. Plašāk skaidroja 360 Ziņas.
Parlamentārās izmeklēšanas komisija imigrācijas regulējuma izvērtēšanai strādā jau vairākus mēnešus, un nu uz sēdi Saeimas sarkanajā zālē bija uzaicināti pārstāvji no piecām augstskolām, kurās trešo valstu studentu skaits ir vislielākais.
Komisijas sēdē ar tulkojumu demonstrē video, kur trešo valstu studenti piemin konkrētas augstskolas. Šobrīd ISMA ir mainījusi nosaukumu uz Rīgas Ziemeļvalstu augstskolu. Tieši šīs mācību iestādes pārstāvjiem deputātiem bija visvairāk jautājumu. Piemēram, par to, ka tur gandrīz nav studentu no Eiropas.
Saeimas deputāts (ZZS) Ingmārs Līdaka ir izbrīnīts: “Mana pārliecība ir, ka tomēr augstskola, kas bāzējas Latvijā, Eiropas savienībā, kas sevi brīžiem pielīdzina Ziemeļvalstīm, ir absolūti neinteresanta Eiropas Savienības un Ekonomiskās zonas studentiem.”
Jautājumi bija arī par to studentu uzņemšanu, kas ir atskaitītas no citām augstskolām, piemēram, no RTU. Saeimas deputāts (NA) Jānis Dombrava interesējas: “Ir gan no iestādēm, gan personām, kas studē, šī informācija, ka ir iespēja caur jūsu augstskolu pārkāpt šos noteikumus, imigrācijas likuma. Kā jūs to varētu komentēt?”
Rīgas Ziemeļvalstu augstskolas pārstāvis Andrejs Cinis paskaidro: “Ja sagatavotības līmenis ir tāds, ka mēs redzam, ka mēs viņu varam uzņemt augstskolā, ka viņš spēs sekmīgi mācīties, tad mēs viņu uzņemam. Jā, mēs redzam, ka starp tiem, kas atnāk, neliels skaits ir tādi, kuri ir mācījušies kādā citā augstskolā, bet tas nav būtiski.”
RTU pārstāve Elīna Gaile-Sarkane atzīst: “Mēs tiešām redzam arī citās augstskolās uzņemtus, un tā uzņemšana notiek semestra vidū, nevis uzņemšanas klasiskajos periodos.
Trešo valstu studenti arī dalās ar informāciju par to, ka, mācoties Latvijas var sarunāt, ka lekcijas darba laikā studenta vietā apmeklē kāds cits students. Lai to kontrolētu, vairākas augstskolas ir ieviesušas čipus.
Transporta un sakaru institūta pārstāvis Juris Kanels skaidro kārtību: “Visiem studentiem ir elektroniskās kartes, ir elektroniski jāatzīmējas pirms nodarbības sākuma, lai izslēgtu gadījumus, kad, piemēram, viens students atnāk par diviem vai pat par trijiem mēģina atzīmēties. Tā ir pasniedzēja atbildība.”
Biznesa augstskolas Turība pārstāvis Imants Bergs stāsta arī par citiem studentu atsijāšanas filtriem: “Ieviesām drošības depozītu 500 eiro apmērā visiem ārvalstu studentiem kā nodrošinājumu, kas varētu segt atgriešanos dzimtenē.”
Izmeklēšanas beigās komisija izstrādās un piedāvās Saeimai priekšlikumus trešo valstu studentu imigrācijas stingrākam regulējumam.
