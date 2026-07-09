Ir vasaras laiks un TV sižetos maz parādās informācija par izglītībā notiekošajiem procesiem. Nesen rādīja Ogres bibliotēku, kur vadītāja stāstīja par to, kā cenšas skolēnus vasaras brīvlaikā ieinteresēt lasīt grāmatas. 

Kāda skolniece stāsta, ka skolotāja ieteikusi izlasīt piecas grāmatas, bet, kam ar lasīšanu tā grūtāk ejot, tiem vajadzētu pieveikt vismaz trīs. Obligātās literatūras skolās pašlaik nav – kā bijušais skolotājs esmu pārsteigts par šādu pieeju. Kā nekā lasītprasme – varētu teikt, ir pirmais bauslis ceļā uz izglītošanos. Un te nu, lūk, ir pirmais rezultāts.

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