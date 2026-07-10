Notvert dienu un laiku, kurā Gundegai Jēkabsonei būtu brīvs brīdis sarunai, izrādās visai sarežģīti – ir vasara un aktīvs mazpulku nometņu laiks. Tā nu vienojamies par tikšanos Irlavas skolā, kur, pēc pusdienu pauzes izsniegusi mazpulcēniem jaunu uzdevumu, viņa beidzot var piesēst uz ātru sarunu.

Notvert dienu un laiku, kurā Gundegai Jēkabsonei būtu brīvs brīdis sarunai, izrādās visai sarežģīti – ir vasara un aktīvs mazpulku nometņu laiks. Tā nu vienojamies par tikšanos Irlavas skolā, kur, pēc pusdienu pauzes izsniegusi mazpulcēniem jaunu uzdevumu, viņa beidzot var piesēst uz ātru sarunu.

Pēc jūsu aktīvās darbošanās, iesaistoties dažādos projektos, rīkojot nometnes un vēl daudz ko citu, varētu šķist, ka pēdējos gados jūsu dzīvē iestājies mierīgāks posms. Vai tā ir?

Daļēji jā, daļēji nē. Dzīve vienkārši rit savu gaitu. Nav vairs tik daudz tās publiskās darbošanās. Taču tas ir mānīgs klusums. Manā dzīvē jau otro gadu ir ienākusi jauna profesija – esmu sertificēta supervizore. Supervīzijas darbs pēc savas dabas ir konfidenciāls, tāpēc tas vairs nav tik publiski redzams. Tajā pašā laikā ģimenes bioloģiskajā saimniecībā un mazpulkos darbs neapstājas ne uz mirkli.

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