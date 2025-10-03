Koplietošanas "e-velosipēdu" operators "Ride Mobility" (SIA "Ride") piektdien nav apturējis pakalpojuma sniegšanu, kā arī nosūtījis Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) vēstuli par pieņemtā lēmuma nepamatotību, sacīja "Ride" izpilddirektors Edgars Jākobsons.
Viņš skaidroja, ka uzņēmums kopā ar juristiem izanalizējis PTAC lēmumu, un nosūtījis iestādei vēstuli, kurā norāda, ka PTAC lēmums "Ride" ieskatā ir nesamērīgs un nav pamatots.
"Droši vien, ka PTAC mums kaut ko atbildēs. Tad vērtēsim viņu argumentāciju,"
teica Jākobsons.
Jau ziņots, ka ceturtdien, 2.oktobrī, PTAC nolēma apturēt koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" sniegtos pakalpojumus. Šāds lēmums sekoja pēc Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) aicinājuma vērtēt uzņēmuma darbību, kas savukārt sekoja pēc divu 2012. gadā dzimušu meiteņu nāves, ar "Ride Mobility" aparātu pakļūstot zem vilciena Imantā.
Kleinbergs skaidroja, ka lielākās iebildes ir pret to, ka "Ride Mobility" savus braucamrīkus agresīvi klasificē kā pašgājējvelosipēdus, nevis elektriskos mopēdus. Uzņēmuma braucamrīkiem ir piemontēti pedāļi, kurus gan braucēji faktiski nelieto, bet tas ļāvis aparātus klasificēt kā pašgājējvelosipēdus, kas samazina prasības to izmantošanai. Ja šie braucamie tiktu klasificēti kā mopēdi, bērni tos izmantot nedrīkstētu un to lietotājiem būtu nepieciešams iegūt vadītāja apliecību.
PTAC uzsvēra, ka patērētāju drošība ir prioritāte, īpaši gadījumos, kas skar bērnus. Pēc divu pusaudžu bojāejas PTAC sācis pārbaudi par iesaistītā uzņēmuma sniegto pakalpojumu drošību.
PTAC uzdeva uzņēmumam līdz piektdienas plkst.12 iesniegt pierādījumus, kas apliecina pakalpojuma sniegšanas patraukšanu.
Centra direktore Zaiga Liepiņa uzsvēra, ka pakalpojums ir nekavējoties jāaptur, lai novērstu nepilngadīgo piekļuvi un līdzīgu gadījumu atkārtošanos.
PTAC aicinājusi visus patērētājus, īpaši jauniešus un viņu vecākus, atbildīgi lietot koplietošanas transporta līdzekļus, ievērojot pakalpojuma sniedzēju noteikumus un likumus. Tāpat PTAC atgādināja, ka elektrisko skūteru un citu mikromobilitātes rīku izmantošana bez atbilstošas sagatavotības un vecuma pārbaudes var radīt nopietnus riskus gan pašam lietotājam, gan apkārtējiem.
PTAC arī aicināja pārējos pakalpojuma sniedzējus pārliecināties par efektīvu vecuma pārbaudes mehānismu darbību, lai nepieļautu nepilngadīgo piekļuvi šiem transportlīdzekļiem.
Jau ziņots, ka Rīgā, pie Imantas dzelzceļa stacijas, pakļūstot zem vilciena, trešdien, 1. oktobrī, gāja bojā divas meitenes. Meitenes zaudējušas dzīvību pēc tam, kad viņu vadīto nomas elektroskūteri aizķēra vilciens.
