Tuvojoties "Melnās piektdienas" akcijām, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina īpaši padomāt par drošu iepirkšanos internetā.
"Sūdzības par iepirkšanos internetā veido aptuveni pusi no visām sūdzībām, ko PTAC saņem," vēsta PTAC direktore Zaiga Liepiņa.
Parasti sūdzības ir saistītas ar nepiegādātām precēm, nesniegtiem pakalpojumiem un krāpniecību. Šogad līdz šim PTAC jau saņēmis 1878 patērētāju sūdzības par iepirkšanos internetā.
Tikko kā PTAC sācis arī kampaņu "Internets nav pasaka. Atpazīsti viltības!", kuras laikā PTAC aicinās patērētājus ziņot par neatbilstošu saturu un sniegs ieteikumus.
PTAC no pagājušā gada 4. novembra līdz šā gada 15. janvārim jau monitorējis 18 lielākos internetveikalus, kas tirgo sadzīves tehniku, kosmētikas līdzekļus, bērnu preces un rotaļlietas. Rezultāti liecina, ka gandrīz puse jeb 44% internetveikalu piedāvājuši maldinošas atlaides un paziņojumus. Turklāt komersanti, kas piedāvājuši atlaides, 96% gadījumu (kopskaitā 23 896) maldināja, piedāvājot viltus atlaides un nepareizi noteiktus atlaižu periodus.
Tādējādi PTAC secinājis, ka bieži vien internetveikalos preču cenas tiek mākslīgi paaugstinātas pirms atlaides piemērošanas, atlaides netiek rēķinātas no 30 dienu zemākās cenas, atlaižu periodi nav skaidri noteikti, kā arī tiek norādīta neprecīza informācija par preču kvalitāti un izcelsmi.
Savukārt "Jaunrades laboratorijas" vadītājs Roberts Ceruss, papildinot PTAC direktori, uzsver, ka maldinošu modeļu mērķis ir manipulācija, piemēram, klientam radot steidzamību. Viņš iesaka nesasteigt pirkumus, pārbaudīt cenu pirms maksājuma, kā arī konsultēties ar citiem.
