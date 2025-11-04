Treneru korpusa nomaiņa un Latvijas labākā handbolista Daiņa Krištopāna atgriešanās Latvijas vīru rokasbumbas izlasei ļāvusi pārvarēt 2027. gada pasaules čempionāta priekškvalifikāciju.
Aizvadītās nedēļas nogalē Latvija divas reizes viesos pārspēja Luksemburgu – 28:20 un 34:33, divu spēļu summā esot pārākiem ar 62:53.
Abas komandas Eiropas handbola rangā, kurā tiek ņemti vērā pēdējo četru gadu rezultāti, atrodas pagrabā – luksemburgieši 34. vietā, Latvija divas pozīcijas zemāk. Tomēr vismaz pirmajā mačā Margota Valkovska un Aleksandra Pētersona trenētie Latvijas izlases vīri bija galvastiesu pārāki, treneriem debijā pie valstsvienības stūres dāvinot drošu uzvaru. "Ja skatāmies tikai uz rezultātu, tad atslēgas moments bija vārtsargs Ritvars Putra un aizsardzība," pēc uzvaras sacīja galvenais treneris Valkovskis, gan piebilstot, ka bijušas arī kļūdas.
Otrā spēle jau bija krietni līdzīgāka un arī rezultatīvāka. Latvijas izlase sāka labi, panākot trīs vārtu pārsvaru 6:3, taču otrā puslaika pirmajā daļā situācija kļuva draudīgāka, pretiniekiem jau esot priekšā ar 27:23. Ugunsgrēks gan tika nodzēsts samērā ātri, un desmit minūtes pirms mača beigām jau bija skaidrs, ka divu spēļu summā Latvija triumfēs, tāpēc divtik patīkami, ka puiši cīnījās līdz galam un pēdējā minūtē eleganti izrāva uzvaru, pēdējās sekundēs ļoti bīstamu pretinieka līdera Semjuela Etutes metienu atvairot vārtsargam Nikam Lagzdam.
Pirmajā mačā ar deviņiem precīziem metieniem izcēlās galvenā trenera dēls Jānis Valkovskis, sešus vārtus iemeta Jevgēņijs Rogovskis, četrus Endijs Kušners. Jānis Valkovskis šosezon spēlē Vācijas 2. Bundeslīgas Koburgas komandā, bet uz nākamo viņam jau kabatā ir līgums ar Vācijas spēcīgākās līgas vienību "Lemgo". Savukārt otrajā cīņā uzbrukumā ar astoņiem precīziem metieniem izcēlās Islandē spēlējošais Kušners, bet ar septiņiem – Rogovskis, kurš otro sezonu spēlē Spānijas augstākajā līgā.
Latvijas izlases pārliecinoši pieredzējušākais un arī vecākais spēlētājs Dainis Krištopāns, kuram ir 35 gadi, pirmajā mačā iemeta vienu no diviem metieniem, bet otrajā guva piecus vārtus.
Mača beigās tieši viņš pārtvēra pretinieku piespēli, iesākot uzbrukumu, kurā Latvija izrāva uzvaru. Izlasē Krištopāns nebija spēlējis vairāk kā trīs gadus.
Martā Latvijas izlase piedalīsies pasaules čempionāta kvalifikācijas otrajā fāzē, kur 16 komandas tiks sadalītas astoņos pāros, divu maču summā noskaidrojot astoņas izlases, kas turpinās cīņu par ceļazīmi uz planētas meistarsacīkstēm. Bet vēl pirms tam janvārī Valkovska komandai jāaizvada 2028. gada Eiropas čempionāta priekškvalifikācija pret Lielbritāniju. Briti Eiropas rangā ir zemāk par mūsējiem, bet pasaules čempionāta priekškvalifikācijā divas reizes zaudēja Kosovai – 26:32, 30:35.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu