Nebija favorīti, taču ar komandas spēli nopelnīja ceļazīmi – pēdējo divu gadu Latvijas čempioni hokejā "Mogo/RSU" pirmo reizi kluba vēsturē iekļuvuši Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) rīkotā Kontinentālā kausa izcīņas finālturnīrā.
Oktobrī kā izteikti favorīti, pārvarējuši pirmo kārtu Viļņā, Ģirta Ankipāna trenētā "Mogo/RSU" uz Francijas pilsētiņu Anžē devās nebūt kā galvenā pretendente uz kādu no divām finālturnīra ceļazīmēm. Pretiniekos Francijas čempionāta līdere un pērnās sezonas vicečempione Anžē "Ducs", Itālijas čempione "Cortina" un Rumānijas labākais klubs "Gheorgheni".
Pacietība un disciplīna
Latvijas čempioni sāka ar 4:6 pret turnīra saimniekiem, kam sekoja 3:0 pret itāļiem un 6:2 pret rumāņiem, četru komandu turnīrā ieņemot otro vietu un tiekot uz janvārī Notingemā gaidāmo sešu komandu finālturnīru. "Kaut kādā ziņā mēs visi esam patīkami pārsteigti par šo rezultātu, taču mēs diezgan daudz darba ieguldījām un mērķtiecīgi gatavojāmies tieši šim turnīram. Sezonas sākumā mums bija daudz traumēto, tāpēc negāja tik gludi, bet turpinājām mērķtiecīgi turēt savu līniju, gatavoties, un beigās visas zvaigznes sastājās tā, kā mums vajag," par tikšanu tālāk gandarījumu "Latvijas Avīzei" pauda "Mogo/RSU" galvenais treneris Ģirts Ankipāns. Viņš piekrita tam, ka rīdzinieki pirms turnīra sākuma nebija favorīti, taču uz ledus pierādīja, ka ne tikai neatpaliek varēšanā, bet ir arī priekšā. "Uz vietas dzīvojot, mēs ne tik bieži nokļūstam līdz tāda līmeņa spēlēm un pretiniekiem. Klubu līmenī mums ir grūtāk salīdzināt savas spējas ar citiem. Visas trīs spēles bija vienādi grūtas. Meistarīgākā komanda bija franči. Rumāņu komanda bija ļoti laba, bet kaut kā viņiem pietrūka, pat nevaru pateikt, kā tieši. Savukārt itāļi negaidīti izskatījās ļoti jaudīgi, labi skrēja, iespējām tāpēc, ka ikdienā spēlē un trenējas augstkalnē. Ātrums turnīrā bija liels.
Mūsu trumpis bija pacietība un disciplīna, zinājām, ka iespējas būs, vienīgi pirmajā mačā pieļāvām šādas tādas nevajadzīgas vaļības un spēli zaudējām.
Kā jau minēju, bijām labi sagatavojušies, visas maiņas deva ieguldījumu, un tas ir svarīgs moments, jo no visām četrām dalībniecēm vislabāk parādījām tieši komandas spēli. Ja pārējiem bija izteikti līderi, tad mums bija labāk nostādīta komandas spēle. Skaidrs, ka mums laukumā bija tādi spēlētāji kā Kaspars Daugaviņš un Gints Meija, kādu pretiniekiem pieredzes ziņā varbūt nemaz nav, taču svarīgākais, ka visa komanda bija monolīta, vārtus guva visu maiņu spēlētāji," savējos uzteica galvenais treneris. Pa divām ripām iemeta Kaspars Daugaviņš, Elvis Želubovskis, Jānis Zemītis, kuriem arī pa divām rezultatīvām piespēlēm. Deividam Sarkanim un Kasparam Ziemiņam 2+1, bet Meijam 1+2.
Divi mēneši, lai sagatavotos
Finālturnīrā, kas notiks no 14. līdz 17. janvārim, piedalīsies sešas komandas. Rīdziniekiem apakšgrupā būs jāspēlē pret mājinieci Notingemas "Panthers" un Polijas vienību "GKS Katowice". Otrā grupā būs Anžē "Ducs", Oskara Cibuļska pārstāvētā Herningas "Blue Fox" no Dānijas, kā arī Kazahstānas vienība Eskemenas "Torpedo". Grupas labākās vienības cīnīsies par kausu, tāpat notiks spēles par 3. un 5. vietu. Uz ko var tēmēt "Mogo/RSU"?
"Esmu paskatījies spēlējam gan Notingemu, gan Katovici, krasi lielu atšķirību nav, var cīnīties. Taču tā ir cita hokeja kultūra, un mums nemaz tik bieži neizdodas klubu līmenī tikties pret tādām komandām. Puikām pirms šā turnīra teicu, kad uzkāpsim uz ledus, rezultāts būs 0:0, un tad soli pa solim virzīsimies uz priekšu. Es domāju, ka nebūtu lielas atšķirības, ja pretiniekos būtu Herninga vai atkal Anžē, nedomāju, ka viņu līmenis krasi atšķiras no mūsējā, piemēram, spēlēs ar "Zemgali". Svarīgāk, kā komanda tiek galā ar izaicinājumiem, jo uzvaras vai zaudējumi jāmāk pareizi pārdzīvot – pēc lielām uzvarām nevajag iekrist lielā eiforijā, vai pēc zaudējumiem depresijā, jo vienmēr ir nākamā diena. Mums ir divi mēneši laika, lai sagatavotos," Ankipāns ir gatavs sagatavot komandu vēl vienam pārsteigumam. Francijā savainojumu dēļ nespēlēja pieredzējušie aizsargi Kristaps Sotnieks un Krišjānis Rēdlihs, mājās palika arī ilggadējais pamatvārtsargs Henrijs Ančs, savukārt labs papildinājums bija nesenā juniora Nika Feņenko piesaiste, kurš sezonu sāka Somijā, bet Helsinku "Jokerit" izrādījās nevajadzīgs.
Otrais Latvijas klubs finālā
- Kontinentālā kausa izcīņa tiek rīkota kopš 1997. gada. Līdz šim finālturnīrā no Latvijas klubiem spēlējusi tikai "Rīga 2000", to spēdama divas reizes – 2006. un 2008. gadā, abas reizes paliekot otrajā vietā. Pirmajā reizē kausu izcīnīja Toljati "Lada", otrajā Kazaņas "Ak Bars". 2008. gadā "Rīga 2000" rindās spēlēja arī Ģirts Ankipāns, tāpat kā Gints Meija, Kristaps Sotnieks un Elvis Želubovskis.
- "Mogo/RSU" Kontinentālajā kausā piedalās ceturto reizi. Pirmā bija 2015./2016. gada sezonā, apstājoties trešajā kārtā. 2019./2020. gada sezonā, tāpat kā pērn, netika pārvarēta otrā kārta.
- Iepriekšējā sezonā Kontinentālo kausu izcīnīja Lielbritānijas komanda Kārdifas "Devils", bet otrā palika Francijas vienība "Grenoble".
- Visvairāk – piecas reizes – kausu izcīnījušas Slovākijas komandas, pa četrām reizēm tas ticis Šveices un Baltkrievijas klubiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu