Latvijas šķēpraidis Patriks Gailums Kontinentālās tūres bronzas līmeņa sacīkstēs Lietuvas kūrortpilsētā Palangā gandrīz pēc divu gadu pārtraukuma šķēpu raidīja tālāk par 80 metru atzīmi.
Pagājušo gadu izlaižot traumas dēļ, Gailums jau kādu laiku ir atkal ierindā un Palangā viņam bija ceturtās sacensības šajā sezonā. Sācis pieticīgi ar 70,41 metru tālu metienu, nākamajā jau 78,60 metri. Sekoja divi neieskaitīti metieni, bet piektajā 83,09! Gailumam tas ir piektais labākais rezultāts karjerā un izpildīts šī gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas normatīvs (83,00). Vecā kontinenta meistarsacīkstes augustā notiks Birmingemā, šobrīd starp eiropiešiem Gailumam ir astotais labākais rezultāts sezonā. Lai gan rezultāts ļoti labs, tas deva vien otro vietu sacensībās, jo nedaudz tālāk meta mājinieks Edis Matusevičs (83,65), savukārt trešā vieta vēl vienam Latvijas šķēpraidim Krišjānim Suntažam, kuram 77,35 metri ir šīs sezonas labākais rezultāts. Vēl Palangā otro vietu 200 metros izcīnīja Oskars Grava (20,89), savukārt 400 metru skrējienā sievietēm jelgavniece Emīlija Vīksna atkārtoja Latvijas jauniešu U-18 rekordu 54,60, ko pirms 14 gadiem bija uzstādījusi Gunta Vaičule.
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