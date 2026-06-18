Mūziķis vaters (Mārtiņš Vaters), kurš daļai Latvijas mūzikas patērētāju labāk pazīstams kā rokgrupas "Indygo" balss nodevis klausītājiem savu jaunāko kompozīciju "jūra". Tas ir otrais no diviem solītajiem akustiskajiem skaņdarbiem, kas tapuši īpašā un personīgā projektā — Kurzemes radošajā ceļojumā.
Abas šīs sērijas kompozīcijas tapa 2025. gada augusta izskaņā, mūziķim dodoties vairāku dienu braucienā gar Kurzemes piekrasti. Šis ceļojums, kas ieguva simbolisku nosaukumu "Radošā Kurzeme", veda līkločos no Kolkas raga līdz Ugāles dzirnavām un no Ventspils līdz pat Lietuvas pierobežai. Nakšņojot hamokā dažādās meža lokācijās un zem draugu īpašumu jumtiem, tapa mūzika, kas kalpo kā tīra mirkļa iemūžināšana — domu un vārdu improvizācija par tā brīža unikālajām sajūtām. Jaunākais skaņdarbs "jūra" ir vatera personīga atzīšanās mīlestībā Baltijas jūrai un tās mainīgajam spēkam.
Muzikālais materiāls, ko rada vaters, ir žanriski daudzveidīgs un nepakļaujas rāmjiem — tā ir gan enerģiska rokmūzika un liriskas akustiskās dziesmas, gan instrumentālā mūzika īsfilmām. Lai gan abas "Radošās Kurzemes" kompozīcijas ir ieturētas pieklusinātā manierē, autors uzsver, ka tas neiezīmē vienīgo virzienu viņa turpmākajā jaunradē.
"Mūzika ir milzīga, un tā ir jādara, neierobežojot sevi," papildina vaters.
Klausītāji tiek aicināti iepazīt visu ceļojuma stāstu un noklausīties arī kompozīciju "skumjas", kas bija vatera pirmā "Radošās Kurzemes" kompozīcija.
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