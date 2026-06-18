Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2014. gadā dzimušo Pāvelu Jaskoviču, kurš 17. jūnijā ap pulksten 12.00 izgāja no savas dzīvesvietas, Aizkraukles novadā, Skrīveros un līdz šim brīdim nav atgriezies.
Iespējams, atrodas Rīgā.
Pazudušā puiša pazīmes: 1,50 m garš, apaļīgas miesas uzbūves, blondi, īsi mati.
Ģērbies tumši pelēkas krāsas kokvilnas jakā ar kapuci (kapuce melnā krāsā), trikotāžas šortos, kājās melnas krāsas gumijas čības.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
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