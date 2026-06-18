Naktī uz ceturtdienu Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā, izraisot tajā ugunsgrēku, paziņojis galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins.
Lai gan Krievijas varasiestādes paziņojušas, ka tās notriekušas 43 ukraiņu lidrobotus, vairāki bezpilota lidaparāti mērķi sasnieguši.
Sobjaņins atzinis, ka lidrobotu uzlidojuma atvairīšana turpinās, taču vairākiem droniem izdevies izlauzties līdz naftas pārstrādes rūpnīcai.
Tīmeklī izplatītajos videoierakstos redzami vairāki ugunsgrēka perēkļi Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcas teritorijā.
Virs pilsētas paceļas lieli melnu dūmu stabi, kas saredzami no dažādiem Maskavas rajoniem.
Sobjaņins atzinis, ka lidrobotu uzlidojuma atvairīšana turpinās, taču vairākiem droniem izdevies izlauzties līdz naftas pārstrādes rūpnīcai.
Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai 15 kilometrus no Kremļa, un tā nodrošina vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa.
Uzbrukums Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot tajā ugunsgrēku, notika arī naktī uz otrdienu.
Ukraiņu lidrobotu uzlidojums rūpnīcai notika arī 17. maijā, kad cieta 12 cilvēki. Vairums cietušo bija rūpnīcas darbinieki, kas tobrīd atradās uzņēmuma caurlaides telpā.
Krievi uz Ukrainu raidījuši septiņas raķetes un 239 lidrobotus
Naktī uz ceturtdienu krievi uz Ukrainu raidījuši septiņas ballistiskās raķetes "Iskander M" un 239 dažādu tipu lidrobotus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem četras raķetes un 216 lidrobotus.
Konstatēti divu ballistisko raķešu un 26 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi deviņās apkaimēs. Vēl septiņās apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto raķešu un lidrobotu atlūzas.
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