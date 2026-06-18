Bezvēsts prombūtnē bijušais Lietuvas iedzīvotājs Ramūnas Maniušis ir atrasts gājis bojā. Šobrīd nekas neliecina par noziedzīgu nodarījumu, informē Valsts policijā.
Vakar Latvijas policija medijiem ziņoja, ka bezvēsts prombūtnē atrodas 1978. gadā dzimušais Lietuvas iedzīvotājs Ramunas Maniušis, kurš 12. jūnijā ar motociklu "KTM Adventure" izbrauca no savas dzīvesvietas Ignalinas rajonā, Lietuvā, virzienā uz Jūrmalu un kopš tā laika viņa atrašanās vieta nebija zināma.
Šodien Valsts policijā aģentūrai LETA apstiprināja, ka jau trešdienas vakarā policijā saņemta informācija, ka Aizkraukles novadā, Mazzalves pagastā grāvī atrasts, visticamāk, avarējis motocikls un tā vadītājs bez dzīvības pazīmēm.
Patlaban nav aizdomas, ka pret vīrieti būtu vērsts noziedzīgs nodarījums, tomēr par notikušo ir sākts kriminālprocess un tiek izmeklēti precīzi negadījuma iemesli, norādīja policijā.
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