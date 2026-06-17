Saūda Arābijas finansētais ziņu kanāls "Al Arabiya" publicējis ASV un Irānas vienošanās tekstu par Tuvo Austrumu kara izbeigšanu.
Vienošanos plānots parakstīt piektdien Šveicē, un "Al Arabiya" publicēja dokumentu, kurā ir 14 punkti. Oficiāli vienošanās saturs nav publiskots.
"Al Arabiya" publicētajā dokumentā pausts, ka Vašingtona un Teherāna vienojas, ka karadarbība, tostarp Libānā, "nekavējoties un neatgriezeniski" jāpārtrauc, un abas puses vienojas, ka "tās neuzsāks nekādas naidīgas darbības viena pret otru un atturēsies no spēka draudiem vai lietošanas viena pret otru".
Abas puses "apņemas risināt sarunas un panākt galīgo vienošanos ne ilgāk kā 60 dienu laikā, ko var pagarināt pēc savstarpējas piekrišanas", kā arī tūlīt pēc parakstīšanas ASV atcels jūras blokādi Irānas ostām Persijas līcī un 30 dienu laikā atjaunos kuģu satiksmi "pilnā apjomā". Trīsdesmit dienas pēc galīgās vienošanās ASV arī izvedīs savu karaspēku no "apkārtējām teritorijām".
Savukārt Irāna pēc parakstīšanas veiks "nekavējoties pasākumus", lai 30 dienu laikā normalizētu komerciālo kuģu plūsmu caur Hormuza šaurumu abos virzienos līdz pirmskara līmenim. Dokumentā arī teikts, ka "Irānai ir jānovērš tehniskie šķēršļi un jāneitralizē mīnas".
"ASV sadarbosies ar partnervalstīm, lai izstrādātu visaptverošu plānu "Irānas atjaunošanai un ekonomiskajai attīstībai".
ASV un partneriem jānodrošina finansējums vismaz 300 miljardu ASV dolāru (260 miljardu eiro) apmērā. Īstenošanas mehānisms jāizstrādā 60 dienu laikā, un tam jābūt daļai no galīgās vienošanās.
Saskaņā ar publiskoto tekstu, ASV apņemas atcelt "visu veidu sankcijas", kas pašlaik ir noteiktas Irānai, tostarp tās, kas izriet no ANO Drošības padomes un Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) rezolūcijām, kā arī "visas vienpusējās ASV sankcijas, gan primārās, gan sekundārās", kas noteiktas Teherānai. Šo sankciju atcelšanas laika grafiks ir jāiekļauj galīgās vienošanās dokumentā.
Irāna "atkārtoti uzsver, ka tā nekad neražos kodolieročus", teikts dokumentā. ASV un Irāna ir vienojušās, ka "bagātinātā materiāla liktenis un visu citu savstarpēji saskaņoto ar kodolieročiem saistīto jautājumu, tostarp Irānas kodolvajadzību, liktenis tiks pienācīgi risināts galīgajā vienošanās dokumentā".
Līdz galīgās vienošanās panākšanai abām pusēm ir jāsaglabā pašreizējais "status quo" - Irānai attiecībā uz tās kodolprogrammu un ASV - nenosakot jaunas sankcijas un nepastiprinot savu karaspēku reģionā.
Tūlīt pēc parakstīšanas un "līdz sankciju atcelšanas datumam Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrija izsniegs atbrīvojumus Irānas jēlnaftas, naftas ķīmijas produktu un to atvasinājumu, kā arī visu saistīto eksportam".
ASV apņemas sarunu par galīgo vienošanos laikā atbrīvot Irānai piederošos "iesaldētos vai ierobežotos līdzekļus un aktīvus" un padarīt tos "pilnībā pieejamus" Irānas centrālās bankas lietošanai.
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien G7 samita laikā Francijā paziņoja, ka plāno publicēt dokumentu tuvākajās dienās.
Tramps, ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss un Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs pirmdien elektroniski parakstīja vienošanos par kara izbeigšanu Tuvajos Austrumos, bet oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta piektdien Šveices kalnu kūrortā Birgenštokā.
Karš Tuvajos Austrumos sākās 28. februārī, kad ASV un Izraēla uzbruka Irānai, kas atbildēja ar triecieniem citviet reģionā.
Libāna tika iesaistīta karā marta sākumā, kad šiītu teroristiskais grupējums "Hizbollah" pēc Irānas augstākā līdera nogalināšanas sāka raķešu uzbrukumus Izraēlai, uz ko Izraēla atbildēja ar gaisa uzlidojumiem un sauszemes iebrukumu.
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