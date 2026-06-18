Valdība otrdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) rosinājumu par 225 000 eiro pārdali starptautisku sporta pasākumu atbalstam.
Šo finansējumu paredzēts pārskaitīt Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), lai atbalstītu pasaules un Eiropas čempionātu norisi Latvijā. Atšķirībā no līdzšinējām programmām galvenais kritērijs būs pasākumu ekonomiskais pienesums. Atbalstītajiem pasākumiem kopumā būs jānodrošina vismaz 13 500 ārvalstu viesu cilvēknakšu Latvijā. Anotācijā norādīts, ka viena ārvalstu viesa vidējie tēriņi diennaktī Latvijā sasniedz 217 eiro un valsts ieguldījumam jānodrošina vismaz divas reizes lielāka atdeve valsts budžetā. Atbalsta administrēšanu IZM uzdos Latvijas Sporta federāciju padomei (LSFP).
Viens no pasākumiem, kas jau publiski pieminēts kā pretendents arī valsts finansējuma saņemšanai, ir Eiropas bridža čempionāts Rīgā. Kā vēsta LSM, Latvijas Bridža federācijas vadība informējusi, ka kopējās pasākuma rīkošanas izmaksas ir gandrīz miljons eiro. Ap 50 000 eiro esot savākti no atbalstītājiem un ziedotājiem. Rīgas Tehniskā universitāte telpas piešķiršot bez maksas. Vēl 245 000 eiro iegulda Eiropas Bridža līga, 100 000 eiro jau esot atvēlējusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 100 000 eiro – Rīgas dome. Pasākuma rīkotāji rēķinājās, ka 200 000 eiro dos valdība. Taču nu par finansējumu no valsts budžeta vēl būs jāpiedalās konkursā.
Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone intervijā LTV sacīja: "Katrs starptautisks pasākums, kas atnesa pie mums apmeklētājus tūristus, kuri ir gatavi šeit nakšņot, atstāt savu naudu, tas ir tūrisma eksperts kultūras jomā, sporta, veselības tūrisms. Es uzskatu, ka katrs pasākums, kur valsts var ieguldīt naudu un atgūt atpakaļ ar uzviju budžetā, ir atbalstāms." Latvijas Bridža federāciju vada Imants Parādnieks, izglītības un zinātnes ministres partijas Saeimas frakcijas konsultants.
Plānots, ka Eiropas bridža čempionāti Rīgā norisināsies trīs nedēļas – no 27. jūnija līdz 15. jūlijam. Tie pulcēs spēlētājus, trenerus, tiesnešus, līdzjutējus, Eiropas Bridža līgas valdi – kopumā ap 2000 dalībnieku no 32 valstīm.
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