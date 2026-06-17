Argentīniešu futbola spīdeklis Lionels Mesi savu sesto Pasaules kausa finālturnīru sācis ar trīs iesistiem vārtiem.
Pasaules čempionu titula aizstāvēšanu Argentīna sākusi ar drošu uzvaru 3:0 pār Alžīriju, kuras vārtus sargāja Francijas futbola leģendas Zinedina Zidāna dēls Luka. Mesi šajā mačā bumbu pretinieku vārtu tīklā iesita pat četras reizes, taču pirmie vārti aizmugures dēļ netika ieskaitīti. Tomēr arī ar "hat trick" 38 gadus vecajam uzbrucējam pietika, lai visu laiku Pasaules kausa finālturnīru labāko snaiperu sarakstā panāktu vācieti Miroslavu Klozi, jo abiem tagad ir pa 16 gūtiem vārtiem. Īpaši arī tas, ka Mesi šī bija 200. spēle Argentīnas izlasē, no kurām 26 aizvadītas Pasaules kausā, kas arī ir rekords.
Labāko snaiperu sarakstā Klozem un Mesi uz papēžiem min Francijas izlases kapteinis Kilians Mbapē, kurš ar diviem gūtiem vārtiem sekmēja francūžu uzvaru 3:1 pār Senegālu. Mbapē Pasaules kausos tagad ir 14 precīzi sitieni, taču jāņem vērā, ka viņam šis ir tikai trešais turnīrs un tikai 27 gadi. Pie viena cita rekorda Mbapē gan tika, jo Francijas izlases kreklā viņš nu guvis 58 vārtus, par vienu vairāk nekā iepriekšējais rekordists Olivers Žirū.
Savā pirmajā spēlē spīdēja arī vēl viena futbola superzvaigzne – norvēģis Ērlings Holanns, bet Norvēģija ar 4:1 sasita Irāku. Holanna statistika izlasē ir graujoša, jo viņš karjeras laikā 51 spēlē ir iesitis 57 vārtus!
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