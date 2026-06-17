Drīzumā krievu okupētā Krimas pussala Ukrainas bezpilota lidaparātu triecienu dēļ nonāks izolācijā, trešdien paziņojis Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs.
"Krima tiek izolēta, izmantojot dronus. Šķiet, ka drīzumā Krima kļūs par salu, un tas varētu novest pie ļoti negaidītām sekām krieviem. Es neko vairāk nevaru teikt," intervijā "YouTube" kanālam "Pressing" norādīja ministrs.
Fedorovs informēja, ka šā gada pirmajos četros mēnešos Aizsardzības ministrija iegādājusies par 300% vairāk dronu "Middle Strike" nekā visā 2025. gadā. Šos lidrobotus Ukraina regulāri izmanto uzbrukumiem Azovas jūras reģionā.
Ministrs paskaidroja, ka ir piešķirti papildu līdzekļi vienībām, kas strādā ar "Middle Strike", un tas ir devis rezultātu.
"Citiem vārdiem sakot, krieviem sākas elle, un ar to būs ļoti grūti tikt galā. Mums tas ir iespēju logs. Loģistika tiek pārtraukta, un Krima tiek izolēta, un tas atspoguļojas austrumos. Pastāv tieša korelācija starp to, cik spēcīgi mēs uzbrūkam loģistikai un cik daudz uzbrukuma darbību notiek frontes līnijā," norādīja Fedorovs.
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