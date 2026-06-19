Vai šajā Pasaules kausā kāds ir guvis tik skaistus vārtus? Šāds jautājums iešāvās prātā pēc "Skonto" stadionā redzētā šedevra, un atbilde – laikam jau ne.
Senegālietis Mors Tallā no soda laukuma kreisā stūra tik meistarīgi iegrieza bumbu tālajā vārtu devītniekā, ka arī 2,04 metrus garais Frenks Orols izrādījās bezspēcīgs. Tas gan neglāba "RFS" no zaudējuma "Rīgai" ar 1:2.
Kā van Persijs
Ar lielo derbiju noslēdzās Latvijas futbola virslīgas otrais aplis, tabulā vadību saglabājot "RFS", bet nu abas favorītes šķir vairs tikai viens punkts. Pēc pirmā puslaika šķita, ka "Rīga" jau ir Eirokausu formā, nominālajiem viesiem pat īsti neļaujot tikt sitienu pozīcijās, vārti Raki Auani un Orlando Galo – 2:0. Pēc pārtraukuma spēle sagriezās kājām gaisā, tomēr vairāk par vieniem vārtiem "RFS" atgūt nespēja.
"Divi dažādi puslaiki, otrajā mums varbūt pietrūka spēka, viņiem bija daudz telpas, Tallā bija ļoti bīstams. Pārtraukumā nedomājām, ka jākoncentrējas uz aizsardzību, tajā pašā laikā zinājām, ka viņi būs nikni un ar visiem spēkiem ies uz priekšu. Arī psiholoģiskais faktors, jo redzi, ka uz tablo ir 2:0. Mums ir ātri spēlētāji, tai vajadzēja būt priekšrocībai, taču nevarējām izmantot," "Latvijas Avīzei" rezumēja "Rīgas" aizsargs Maksims Toņiševs, piebilstot, ka ņemtas vērā sezonas pirmajā derbijā gūtās mācības (3:3), kurā viņi nogulēja spēles sākumu. Toņiševs savainojuma dēļ izlaida lielu daļu pirmssezonas un pirmajos mēnešos netika sastāvā, bet nu jau iegājis ritmā un Latvijas izlases rindās Baltijas kausā pret Lietuvu guva ļoti skaistus vārtus ar galvu. "Iesist pirmos vārtus izlasē, turklāt šādus – sapnis! Labāk gan neiesistu, bet mēs uzvarētu. Klubā tagad par mani joko, ka esmu Robins van Persijs," pasmējās Maksims Toņiševs. 2014. gada Pasaules kausā holandiešu zvaigzne guva stilistiski līdzīgus vārtus, kuri vēlāk tika atzīti par trešajiem skaistākajiem tajā gadā.
UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas izlozi, kur pirmajā kārtā būs jātiekas ar Armēnijas čempioni Erevānas "Ararat-Armenia", Toņiševs vērtēja kā viduvēju – ne labu, ne sliktu. Bet mērķis noteikti ir tikt tālāk.
Savādas izvēles
Otrajā aplī "Rīga" paklupa vienā spēlē, nespējot uzvarēt "Jelgavu" (2:2). "RFS" līdz derbijam punktus nebija zaudējusi, bet vairākos dueļos bija tam tuvu. Spēle pret "Super Novu" apzīmēta ar treknāko jautājuma zīmi virslīgā kopš… Adlana Šišhanova darbošanās "Ventspilī"? Viena lieta ir izīrēto spēlētāju nespēlēšana pret saviem mātes klubiem. Kas dokumentos aizliegta, bet dzīvē nedarbojas. To vērtē Latvijas Futbola federācijas Disciplinārlietu komiteja.
Vēl daudz jautājumu radīja savādās "Super Novas" galvenā trenera Maksima Rafaļska sastāva izvēles, uzticoties vairākiem spēlētājiem, kuriem šosezon bijusi maza vai nekāda loma, un veicot jocīgas maiņas, kad uz tablo ir neizšķirts. Treneris ar statistikas datiem centies pamatot savas darbības. Taču – nepārliecinoši.
"RFS" ar aizkulišu norādēm par īrētajiem spēlētājiem sasmērējusi savu karmu, bet jāpiebilst, ka arī citu lielklubu krekli nav balti.
Tukuma progress
Aizvadītajā deviņu spēļu nogrieznī tabulā no sestās vietas uz ceturto pakāpusies galvenā trenera maiņu veikusī "Liepāja", lai gan iegūts tikai par vienu punktu vairāk nekā pirmajā aplī. Turklāt iepriekšējā mačā principiāls zaudējums "Grobiņai". Punktu izteiksmē daudz labāks otrais aplis izdevies "Tukumam 2000" (12 šajā, pieci – pirmajā), bet "Jelgavai" praktiski identisks gan punktu, gan gūto un ielaisto vārtu ailē. Ogres "United" 18. spēlē virslīgā tika pie pirmās uzvaras, ar 2:0 pārspējot jelgavniekus.
Eirokausu kvalifikācijas izloze
Čempionu līga
1. kārta
- "Rīga" – Erevānas "Ararat-Armenia" (Armēnija)
Konferences līga
1. kārta
- "RFS" – "Glentoran" (Ziemeļīrija)
- "Liepāja" – "Dečič" (Melnkalne)
2. kārta
- "Auda" – Bukarestes "FCSB" (Rumānija)
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