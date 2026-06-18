Izziņoti "Spēlmaņu nakts" nominanti; kategorijā "Gada lielās formas izrāde" sacentīsies pieci iestudējumi

Par "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada lielās formas izrāde" sacentīsies pieci iestudējumi - režisora Ādolfa Šapiro "Dons Kihots" Jaunajā Rīgas teātrī (JRT), režisora Mārtiņa Kalitas "Freimanis" Liepājas teātrī, režisora Reiņa Suhanova "Mēdeja" Valmieras teātrī, režisora Lukaša Tvarkovska "Orākuls" un režisora Viestura Kairiša "Pirmavots" Dailes teātrī (DT).
Kā informēja Latvijas Teātra darbinieku savienības (LTDS) pārstāvis Ričards Vorobjovs, kategorijā "Gada mazās formas izrāde" izvirzīts režisora Regnāra Vaivara "Atbalss Aija" un režisora Matīsa Budovska "Ods" Latvijas Nacionālajā teātrī (LNT), režisora Valtera Sīļa "Parasta pirmdiena" Liepājas teātrī, režisora Toma Treiņa iestudējums "Šaubas" Valmieras teātrī un Ivetas Poles un Katrīnas Neiburgas iestudējums "Vecajo kults" "Dirty Deal Teatro".
Par uzvaru kategorijā "Gada izrāde bērniem un/ vai jauniešiem" sacentīsies režisors Matīss Kaža ar "Bastardiem" LNT, režisore Paula Pļavniece ar "Deju nāciju" Liepājas teātrī, Treinis ar "Mazo cilvēku" Valmieras teātrī, Pļavniece ar "Oskars un lietas" Latvijas Leļļu teātrī un režisore Kristīne Brīniņa ar "Pasaulē lielāko spēku" Liepājas teātrī.
Uz gada režisora godu pretendē Kairišs par "Pirmavotu" DT, Kalita par "Freimani" un Sīlis par "Parastu pirmdienu" Liepājas teātrī, Šapiro par "Donu Kihotu" JRT un Vaivars par "Atbalss Aija" LNT.
Kategorijā "Gada jaundarbs dramaturģijā vai izrādes scenārijs, teātra teksts" nominēta Justīne Kļava par "Bolderāju", Andris Kalnozols par "Odu", Anka Herbuta par "Orākulu", Sandis Pēcis, Anete Rimkus, Edgars Ozoliņš, Laura Jeruma, Kārlis Ērglis un Karīna Tatarinova par "Parastu pirmdienu" un Matīss Gricmanis par "Rīkojums Nr. 2".
Uz "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada aktrise" pretendē Agnese Jēkabsone par Lienes Raudupietes lomu iestudējumā "Trīs bēres un divas kāzas" Liepājas teātrī, Ilze Ķuzule-Skrastiņa par Dominikas Frankonas lomu iestudējumā "Pirmavots" DT, Jūlija Ļaha par Hekubes lomu iestudējumā "Hekube" Daugavpils teātrī, Māra Mennika par māsas Aloīzijas Bovjēras lomu iestudējumā "Šaubas" Valmieras teātrī un Laura Siliņa par Aijas lomu iestudējumā "Atbalss Aija" LNT.
Savukārt kategorijā "Gada aktieris" izvirzīts Gundars Āboliņš par Sančo Pansas lomu iestudējumā "Dons Kihots" JRT, Ģirts Krūmiņš par Roalda Dāla lomu iestudējumā "Milzis" DT, Mārtiņš Meiers par Alana Tjūringa lomu iestudējumā "Orākuls" DT, Kārlis Reijers par Aksela lomu iestudējumā "Ods" LNT un Valts Skuja par Freimaņa lomu iestudējumā "Freimanis" Liepājas teātrī.
Par "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada aktrise otrā plāna lomā" sacentīsies Jana Herbsta par Ilzes Viņķeles lomu iestudējumā "Rīkojums Nr. 2" DT, Lāsma Kugrēna par lomām iestudējumā "Egles stāsti" LNT, Ieva Puķe par Millera kundzes lomu iestudējumā "Šaubas" Valmieras teātrī, Elīna Vāne par Tomuļu mātes lomu iestudējumā "Skroderdienas Silmačos" Valmieras teātrī un Madara Viļčuka par Pirmavota lomu iestudējumā "Pirmavots" DT.