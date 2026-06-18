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Izziņoti "Spēlmaņu nakts" nominanti; kategorijā "Gada lielās formas izrāde" sacentīsies pieci iestudējumi

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 18. jūnijs, 14:38
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2026. gada 18. jūnijs, 14:38
Valts Skuja (Freimanis) un Polina Čerņenoka.
Valts Skuja (Freimanis) un Polina Čerņenoka.
Foto: Aigars Hibneris/Publicitātes

Par "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada lielās formas izrāde" sacentīsies pieci iestudējumi - režisora Ādolfa Šapiro "Dons Kihots" Jaunajā Rīgas teātrī (JRT), režisora Mārtiņa Kalitas "Freimanis" Liepājas teātrī, režisora Reiņa Suhanova "Mēdeja" Valmieras teātrī, režisora Lukaša Tvarkovska "Orākuls" un režisora Viestura Kairiša "Pirmavots" Dailes teātrī (DT).

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Kā informēja Latvijas Teātra darbinieku savienības (LTDS) pārstāvis Ričards Vorobjovs, kategorijā "Gada mazās formas izrāde" izvirzīts režisora Regnāra Vaivara "Atbalss Aija" un režisora Matīsa Budovska "Ods" Latvijas Nacionālajā teātrī (LNT), režisora Valtera Sīļa "Parasta pirmdiena" Liepājas teātrī, režisora Toma Treiņa iestudējums "Šaubas" Valmieras teātrī un Ivetas Poles un Katrīnas Neiburgas iestudējums "Vecajo kults" "Dirty Deal Teatro".

Par uzvaru kategorijā "Gada izrāde bērniem un/ vai jauniešiem" sacentīsies režisors Matīss Kaža ar "Bastardiem" LNT, režisore Paula Pļavniece ar "Deju nāciju" Liepājas teātrī, Treinis ar "Mazo cilvēku" Valmieras teātrī, Pļavniece ar "Oskars un lietas" Latvijas Leļļu teātrī un režisore Kristīne Brīniņa ar "Pasaulē lielāko spēku" Liepājas teātrī.

Uz gada režisora godu pretendē Kairišs par "Pirmavotu" DT, Kalita par "Freimani" un Sīlis par "Parastu pirmdienu" Liepājas teātrī, Šapiro par "Donu Kihotu" JRT un Vaivars par "Atbalss Aija" LNT.

Kategorijā "Gada jaundarbs dramaturģijā vai izrādes scenārijs, teātra teksts" nominēta Justīne Kļava par "Bolderāju", Andris Kalnozols par "Odu", Anka Herbuta par "Orākulu", Sandis Pēcis, Anete Rimkus, Edgars Ozoliņš, Laura Jeruma, Kārlis Ērglis un Karīna Tatarinova par "Parastu pirmdienu" un Matīss Gricmanis par "Rīkojums Nr. 2".

Uz "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada aktrise" pretendē Agnese Jēkabsone par Lienes Raudupietes lomu iestudējumā "Trīs bēres un divas kāzas" Liepājas teātrī, Ilze Ķuzule-Skrastiņa par Dominikas Frankonas lomu iestudējumā "Pirmavots" DT, Jūlija Ļaha par Hekubes lomu iestudējumā "Hekube" Daugavpils teātrī, Māra Mennika par māsas Aloīzijas Bovjēras lomu iestudējumā "Šaubas" Valmieras teātrī un Laura Siliņa par Aijas lomu iestudējumā "Atbalss Aija" LNT.

Savukārt kategorijā "Gada aktieris" izvirzīts Gundars Āboliņš par Sančo Pansas lomu iestudējumā "Dons Kihots" JRT, Ģirts Krūmiņš par Roalda Dāla lomu iestudējumā "Milzis" DT, Mārtiņš Meiers par Alana Tjūringa lomu iestudējumā "Orākuls" DT, Kārlis Reijers par Aksela lomu iestudējumā "Ods" LNT un Valts Skuja par Freimaņa lomu iestudējumā "Freimanis" Liepājas teātrī.

Valts Skuja: "Atveidošu reālu cilvēku, mūziķi Mārtiņu Freimani, kurš vēl samērā nesen bija starp mums. Tiesa, uz skatuves jau tomēr no sevis pilnībā neaizbēgšu, bet zinu, kas man jāizdara, un centīšos, lai skatītāji atpazītu Freimani."
Valts Skuja: "Atveidošu reālu cilvēku, mūziķi Mārtiņu Freimani, kurš vēl samērā nesen bija starp mums. Tiesa, uz skatuves jau tomēr no sevis pilnībā neaizbēgšu, bet zinu, kas man jāizdara, un centīšos, lai skatītāji atpazītu Freimani."
Foto: Ulrika Lanka-Pladere

Par "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada aktrise otrā plāna lomā" sacentīsies Jana Herbsta par Ilzes Viņķeles lomu iestudējumā "Rīkojums Nr. 2" DT, Lāsma Kugrēna par lomām iestudējumā "Egles stāsti" LNT, Ieva Puķe par Millera kundzes lomu iestudējumā "Šaubas" Valmieras teātrī, Elīna Vāne par Tomuļu mātes lomu iestudējumā "Skroderdienas Silmačos" Valmieras teātrī un Madara Viļčuka par Pirmavota lomu iestudējumā "Pirmavots" DT.

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Savukārt kategorijā "Gada aktieris otrā plāna lomā" izvirzīts Romāns Bargais par Jura lomu iestudējumā "Atbalss Aija" LNT, Rolands Beķeris par Ingara Gudermaņa, Guntara Rača un Ināras Freimanes lomām iestudējumā "Freimanis" Liepājas teātrī, Raimonds Celms par Ģirta lomu iestudējumā "Ods" LNT, Kaspars Dumburs par Robja lomu un Lauris Dzelzītis par Aivara Lemberga lomu iestudējumā "Rīkojums Nr. 2" DT.

Par uzvaru kategorijā "Gada jaunais skatuves mākslinieks" sacentīsies Gusts Ābele par režijas darbu "Klusums un troksnis" LNT, Tomass Ralfs Ābolkalns par Džei Dī lomu iestudējumā "Telma un Luīze" Valmieras teātrī, Elīna Bartkeviča par Mērijas lomu iestudējumā "Konemāras galvaskauss" Rēzeknes teātrī "Joriks", Agate Marija Bukša par Īvas Heringtones lomu iestudējumā "Viss par Ievu" LNT, Tatjana Gurēviča par Mariannas lomu iestudējumā "Zvaigznāji" un Adriāns Toms Kulpe par scenogrāfiju iestudējumā "Bolderāja" Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, Matīss Kučinskis par Nika Pērles lomu iestudējumā "Bastardi" LNT un Elizabete Milta par Lauras Vingfildas lomu iestudējumā "Stikla zvērnīca" Valmieras teātrī.

Par "Gada scenogrāfa" titulu sacentīsies Reinis Dzudzilo par "Pirmavotu" DT, Kristaps Kramiņš par "Mazo cilvēku" un Monika Korpa par "Mēdeju" Valmieras teātrī, Valters Kristbergs par "Atbalss Aija" LNT un Mārtiņš Vilkārsis par "Donu Kihotu" JRT.

Kategorijā "Gada jaundarbs mūzikā vai muzikālais noformējums" nominēts Ēriks Ešenvalds par "Induli un Āriju" un Edgars Mākens par "Odu" LNT, Jēkabs Nīmanis par "Mēdeju" Valmieras teātrī, Jānis Šipkēvics par "Sēnēm" Latvijas Leļļu teātrī un Juris Vaivods par "Pirmavotu" DT.

Par uzvaru kategorijā "Gada gaismu mākslinieks" sacentīsies Niks Cipruss par "Odu" LNT un par "Pirmavotu" DT, Mārtiņš Feldmanis par "Trīs bērēm un divām kāzām" Liepājas teātrī, Oskars Pauliņš par "Mēdeju" Valmieras teātrī un Lienīte Slišāne par "Atbalss Aija" LNT.

Uz gada kostīmu mākslinieka titulu pretendē Madara Botmane par "Atbalss Aija" LNT, Pamela Butāne par "Sēnēm" Latvijas Leļļu teātrī, Jana Čivžele par "Docentēm" JRT, Monika Korpa par "Mēdeju" Valmieras teātrī un Fjodors Podgornijs par "Bohēmu" Latvijas Nacionālajā operā un baletā (LNOB).

Kategorijā "Gada video mākslinieks" izvirzīts Jakubs Lehs par "Orākulu" un "Sapņu noveli" DT, Valters Vuciņš par "Freimani" Liepājas teātrī, Zane Zelmene par "Dalī ausi" Latvijas Kultūras akadēmijā un Toms Zeļģis par "Indrāniem" JRT.

Skats no Dailes teātra visu laiku dārgākā iestudējuma – Lukaša Tvarkovska izrādes "Orākuls".
Skats no Dailes teātra visu laiku dārgākā iestudējuma – Lukaša Tvarkovska izrādes "Orākuls".
Foto: Marko Rass/Publicitātes

Par uzvaru kategorijā "Gada horeogrāfs vai kustību mākslinieks" sacentīsies Kristīne Brīniņa par "Deju nāciju" Liepājas teātrī, Kristīne Brīniņa par "Kas var būt labāks par šo?" Liepājas teātrī, Rūdolfs Gediņš par "Sēri krāca ūdens viļņi" teātra trupā "Kvadrifrons", Linda Mīļā par "Mazo cilvēku" Valmieras teātrī un Jiri Naels par "Pirmavotu" DT.

Kategorijā "Gada baleta mākslinieks (horeogrāfs vai izpildītājs)" sacentīsies Jūlija Brauere par Esmeraldu baleta izrādē "Esmeralda", Amirs Dodarhodžajevs par Bazilu baleta izrādē "Dons Kihots", Emma Lagūna par Diānu baleta izrādē "Esmeralda", Paula Lieldidža-Kolbina par Rozitu baleta izrādē "Dons Kihots" un Alisa Tomkoviča par Dusmīgo baleta izrādē "Koncerts (jeb Briesmas ikvienam). Kaktusi" LNOB.

"Spēlmaņu nakts" žūrijas komisija, kuru veido deviņi nozares profesionāļi, 2025./2026. gada sezonā no 2025. gada 1. augusta līdz 2026. gada 15. jūnijam noskatījās un izvērtēja 108 profesionālā teātra jauniestudējumus.

LTDS sadarbībā ar Latvijas profesionālajiem teātriem, Kultūras ministriju, Borisa un Ināras Teterevu fondu un Rīgas valstspilsētas pašvaldību "Spēlmaņu nakts" pasākumu kopumu organizē 33. reizi.

Žūrijas komisijā strādā žūrijas komisijas priekšsēdētājs, teātra kritiķis, laikraksta "Diena" žurnālists Atis Rozentāls, žūrijas priekšsēdētājas vietniece, teātra kritiķe un zinātniece Ingrīda Vilkārse, kā arī teātra kritiķe un zinātniece Zane Radzobe.

Tāpat žūrijā strādā Teātra muzeja vadītājs un teātra vēsturnieks Jānis Siliņš, teātra kritiķe, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Kitija Balcare, teātra kritiķe un teātra pētniece Ilze Kļaviņa, māksliniece Sandra Krastiņa, psihodrāmas speciālists Uģis Segliņš un mūzikas kritiķis Armands Znotiņš.

Žūrijas komisijas locekle Vilkārse nepiedalījās balsojumā un lēmuma pieņemšanā kategorijā "Gada scenogrāfs".

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