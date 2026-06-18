Mārupē, starp Tīraines un Turības stacijām, ceturtdienas rītā pasažieru vilciens sabraucis cilvēku, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā.
Šorīt ap plkst. 8 Ventas ielā Jelgavas līnijā kursējošs pasažieru vilciens uzbrauca cilvēkam, kurš notikuma vietā mira.
Policija izmeklē negadījuma apstākļus.
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