Televīzijas personība Lelde Ceriņa intervijā žurnālam "Ieva" pastāstījusi, ka pēc plaši apspriestās šķiršanās ir spējusi piedot savam bijušajam vīram Aivim Ceriņam.
Viņa skaidro, ka šādu soli spērusi nevis tādēļ, lai attaisnotu notikušo vai mazinātu tā nozīmi, bet gan sevis un bērnu labā.
Sieviete uzsvēra, ka piedošana nenozīmē ne notikušā aizmiršanu, ne arī tā padarīšanu par kaut ko nenozīmīgu vai mazsvarīgu. Piedošana bijis pirmais nopietnais emocionālais darbs, ko viņa veikusi pēc laulības izjukšanas.
Tāpat Lelde norādīja, ka nevēlētu nevienai sievietei piedzīvot līdzīgu pieredzi. Viņa skaidroja, ka apzināti pieņēmusi lēmumu neļaut pagātnes sāpēm noteikt savu nākotni un neņemt tās līdzi turpmākajā dzīves ceļā.
Viņa uzsvēra, ka viņai svarīgākais ir turpināt virzīties uz priekšu un domāt par savu turpmāko dzīves ceļu. Ceriņa norādīja, ka viņa izvēlas neatgriesties pagātnē un visās dzīves jomās raugās tikai uz priekšu.
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