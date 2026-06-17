G7 samita Francijā rezultāti Ukrainai ir svarīgi, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot uz panākto vienošanos par Ukrainas pretgaisa aizsardzības turpmāku uzlabošanu.
"G7 samita Francijā rezultāti Ukrainai ir svarīgi. Vissvarīgākais ir tas, ka mēs vienojāmies par Ukrainas pretgaisa aizsardzības turpmāku uzlabošanu," viņš trešdien rakstīja platformā "Telegram".
Zelenskis paziņoja, ka būs jauni pasākumi, lai izdarītu spiedienu uz Krieviju kara jautājumā un panāktu mieru. "Partneri sniegs atbalstu mūsu aizsardzībai un enerģētiskajai noturībai," viņš apstiprināja.
Ukrainas prezidents klāstīja, ka pastāv kopīga izpratne par galvenajiem izaicinājumiem un konkrētiem soļiem, lai uz tiem reaģētu. "Mūsu globālā vienotība efektīvi samazina Krievijas spēju turpināt šo neprātīgo un noziedzīgo agresiju pret Ukrainu. Paldies visiem, kas mums palīdz!" viņš pauda.
Francijas prezidents Emanuels Makrons uzaicināja Zelenski piedalīties trīs dienu samitā, kas Francijas kūrortpilsētā Eviānā beigsies trešdien, lai Ukrainas prezidents varētu tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un pārējiem G7 līderiem.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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