Šovā "Slavenības. Bez filtra" aktieris Andris Bulis tikās ar nesen par Latvijas pilsoni kļuvušo brazīliešu influenceri Felipi Gabrielu dus Santosu-Šavieru. Abi vīrieši, viesojoties kopmītnēs Olainē, kas bija Felipes pirmās mājas Latvijā, pārrunāja influencera pirmos soļus mūsu valstī, kas izrādījās visai izaicinoši un tālu no ideāliem. Felipe neslēpa, ka sākumā nācies saskarties ar nopietnām finansiālām grūtībām, strādājot zemi apmaksātu darbu un skaitot katru centu.
Atskatoties uz pagātni, Felipe atzīst, ka viņa cerības par profesionāla futbolista gaitām Latvijā sabruka diezgan strauji. Līdzko komanda palika bez naudas, viņam steidzami vajadzēja atrast citu iztikas avotu. "Man bija kauns pateikt ģimenei, ka man šeit slikti iet, jo visi mani kaimiņi, ģimene, visi gaidīja, ka es būšu atpakaļ. Es būšu tāds futbolists, kas palīdzēs visam rajonam," stāsta Felipe.
Atgriešanās dzimtenē viņam asociējās ar padošanos, tāpēc šādu iespēju viņš pat neizskatīja. "Man nebija variantu. Man vajadzēja atrast darbu vai doties atpakaļ uz Brazīliju. Es negribēju tā izdarīt. Man bija kauns pateikt: "Mammu, man nepaveicās. Man vajag visu naudu, ko es investēju, tagad atpakaļ uz mājām,"" atceras influenceris. Drīz vien jaunietis iekārtojās darbā kādā Zolitūdes konditorejas fabrikā, taču saņemtā atlīdzība bijusi niecīga.
"Mēneša alga man beigās bija 150 eiro uz rokas," atklāj Felipe. Apzinoties, ka regulāri braucieni starp Olaini, kur puisis mitinājās, un galvaspilsētu prasa pārāk lielus tēriņus, viņš meklēja visdažādākos veidus, kā izvairīties no liekiem izdevumiem. "Dažreiz, lai es saglabātu naudu, es gulēju parkā Vecrīgā vai arī – man bija bezmaksas e-talons – es paņēmu vistālākos maršrutus, līdz Juglai ar tramvaju vai trolejbusu. Es gulēju tramvajā. Turp-atpakaļ, turp-atpakaļ kādas piecas reizes," smejoties atceras Felipe.
Brazīlietis skaidro, ka finanšu trūkuma dēļ mēdzis palikt Rīgā, jo ceļš uz Olaines kopmītnēm vienkārši nebija pa kabatai. Ņemot vērā, ka galvaspilsētā bija jāatrodas gandrīz katru dienu, ikdienas transporta izdevumi viņam bija nepavelkami. Viņš aprēķināja: "Tas jau ir 10% no budžeta nedēļā."
Raidījuma laikā, nododot savas kādreizējās istabiņas atslēgas, kopmītņu vadītāja pasniedza Felipem piemiņas velti. To viņam bija novēlējusi bijusī komandante Valentīna – sieviete, kura puisim sniedza milzīgu atbalstu pirmajos gados svešumā. Pat pēc pārvākšanās uz Rīgu, Felipe turpināja apciemot sirsnīgo kundzi. Tomēr pēc ilgāka pārtraukuma, atkal iegriežoties Olainē, viņu satrieca vēsts par Valentīnas došanos mūžībā.
"Viņa bija tik forša. Viņa man daudz palīdzēja, kad es šeit dzīvoju. Es vienmēr, kad varēju, braucu pie viņas, parunāju kādu stundu, viņa man taisīja tēju," atminas Felipe. Saņemtais aizsaulē aizgājušās kundzes sveiciens Felipem izraisīja spēcīgas emocijas. "Es biju ļoti bēdīgs, ka viņa aizgāja, jo viņa man pirmajos gados šeit ļoti palīdzēja," saka Felipe.
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