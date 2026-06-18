"Mēs visi jauki pieļāvām to, ka, lai cilvēki nokārtotu pārbaudes darbu, lai mēs imitētu, ka reformas ieviestas sekmīgi, esam kļuvuši tik pielaidīgi un tik iekļaujoši vārda sliktākajā nozīmē, ka sekmīgums ir 31 procents no paveikta darba!" – tā TV24 pirmsvēlēšanu debatēs "Runāsim atklāti!" atzīst Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktore, "Latvijas attīstībai" biedre Iveta Ratinīka.
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