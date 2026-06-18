Ceturtdien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi — vien dažviet valstī iespējams neliels un īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.
Mākoņi daļēji klās debesis, Kurzemē tās apmāksies. Pūtīs mērens rietumu vējš.
Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +16..+18 grādiem Kurzemes rietumos līdz +20..+23 grādiem valsts centrālajā un austrumu daļā.
Rīgā spīdēs saule, mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Vējam mēreni pūšot no rietumiem, gaiss iesils līdz +22, +23 grādiem.
No rietumiem tuvojas neliela atmosfēras fronte. Gaisa spiediens 1010-1015 hektopaskāli jūras līmenī.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs mēreni augsts; no saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.
No rīta Latvijas lielākajā daļā spīd saule, vietām tā slēpjas mākoņos.
Nav nokrišņu. Pūš lēns līdz mērens rietumu vējš, Kurzemē — dienvidrietumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +10,3 grādiem Staļģenē un +10,4 grādiem Rūjienā līdz +14,8 grādiem Ventspilī. Deviņos rītā gaiss iesils līdz +13..+18 grādiem.
Rīgā saulains rīts, pūš rietumu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra paaugstinās, saullēktā tā bija +12..+13 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +14,8 grādiem Alūksnē līdz +20,5 grādiem Mērsragā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 17. jūnijā bija +38..+40 grādi Portugālē, Spānijā un Francijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -1 grāds vietām Skandināvijā.
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