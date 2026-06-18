Atklāta kampaņa "Ko darīt, kad nav ko darīt?", kas vasaras brīvlaikā aicina ģimenes ar bērniem apmeklēt sadarbībā ar režisora Edmunda Jansona animācijas filmas "Laimīgie" veidotājiem izveidotus maršrutu, vēsta 360TV Ziņas.
Filmas “Laimīgie” tēls Pūkainītis sadarbībā ar AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", un septiņām pašvaldībām aicina ģimenes izzināt maršrutus septiņās pilsētās - Cēsīs, Siguldā, Valmierā, Jūrmalā, Jelgavā, Ogrē un Carnikavā, kuras var sasniegt ar vilcienu.
Jansona jaunā pilnmetrāžas animācijas filma "Laimīgie" pasaules pirmizrādi piedzīvos Ansī starptautiskajā animācijas filmu festivālā Francijā. Ģimenes piedzīvojumu filmu demonstrēs festivāla programmā "Annecy Presents".
Tā ir Latvijas, Polijas un Čehijas kopražojums, kas pirmizrādi Latvijā piedzīvos 20. augustā.
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