Ekonomists: Pamiera dēļ mazinājusies spriedze, bet energoresursu cenu ietekme saglabāsies

ASV un Irānas noslēgtais pamiers mazinājis bažas par tālāku konflikta eskalāciju Tuvajos Austrumos, tomēr energoresursu cenu šoka un inflācijas gaidu ietekme uz Latvijas ekonomiku būs jūtama vēl vairākus mēnešus, norāda bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis.
Ekonomists skaidro, ka pašreizējā Irānas konflikta ietekme ir mazāka nekā Ukrainas kara sākumā, taču tā nav nenozīmīga. Latvijas ekonomikas noskaņojuma indikators (ESI) laikā no 2026. gada janvāra līdz maijam samazinājās par 2,2 punktiem, kamēr 2022. gada attiecīgajā periodā kritums sasniedza 3,1 punktu. Tas nozīmē, ka līdzšinējā Irānas konflikta ietekme uz ekonomisko noskaņojumu ir aptuveni divas trešdaļas no Ukrainas kara sākotnējā efekta.
Abus konfliktus vieno enerģētikas faktors, taču ietekmes mehānismi ir atšķirīgi. Ukrainas kara sākumā Eiropa saskārās ar Krievijas gāzes piegāžu ierobežojumiem un sankciju radītajām sekām. Energoresursu cenu pieaugums veidojās pakāpeniski un vairāku ceturkšņu laikā veicināja inflācijas kāpumu eirozonā līdz 9%.
Purgailis norāda, ka Irānas konflikta ietekme bija daudz straujāka.
Hormuza šauruma slēgšana gandrīz vienā mirklī samazināja pasaules naftas piegādes par aptuveni piektdaļu. "Brent" jēlnaftas cena pieauga no aptuveni 60 līdz vairāk nekā 100 eiro par barelu, bet dabasgāzes cenas Eiropā palielinājās par aptuveni 60%. Sākotnējo šoku daļēji amortizēja Starptautiskās Enerģētikas aģentūras koordinētā 400 miljonu barelu stratēģisko rezervju izlaišana tirgū.
Pēc ziņām par ASV un Irānas vienošanos par pamieru jēlnaftas cena piedzīvojusi ievērojamu kritumu, "Brent" naftas cenai samazinoties līdz 81 ASV dolāram par barelu. Naftas cenas samazinājums tiešā veidā ietekmē arī degvielas mazumtirdzniecības cenas Latvijā. Pašreiz degvielas mazumtirdzniecības cenas Latvijā ir pēdējo trīs mēnešu zemākajā punktā.
Purgailis norāda, ka, ņemot vērā jēlnaftas cenas kritumu, degvielas mazumtirdzniecības cenām vajadzētu turpināt samazināties. Tomēr, tā kā naftas cena pasaules tirgū joprojām saglabājas gandrīz par 30% augstāka nekā pirms Tuvo Austrumu konflikta sākuma,
degvielas mazumtirdzniecības cenas tuvākajās nedēļās, visticamāk, neatgriezīsies pirmskara līmenī.
Atkarībā no tā, cik ātri pilnvērtīgi tiks atjaunota kuģošana caur Hormuza šaurumu, pirmskara cenu līmenis varētu atgriezties tuvāko mēnešu, nevis nedēļu laikā.
Ekonomists skaidro, ka energoresursu cenu šoka ietekme var pastiprināt arī monetārās politikas nenoteiktību. Pagājušajā ceturtdienā Eiropas Centrālā banka (ECB) palielināja bāzes likmes par 0,25 procentpunktiem.