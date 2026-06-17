Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes samazināšana atsevišķiem pārtikas produktiem par deviņiem procentpunktiem nozīmēs, ka cenu samazinājums veikala plauktā ir aptuveni 7,4%, informēja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).
PTAC skaidro, ka šī atšķirība veidojas, jo produktus veikalos pārdod par cenu, kura jau ietver PVN, bet jaunā cena veidosies, aprēķinot PVN no produkta cenas bez šī nodokļa, nevis atņemot to no šī brīža gala cenas.
Lai pircējiem būtu vieglāk saprast, kā PVN likmes samazinājumam jāatspoguļojas cenā, PTAC ir izstrādājis cenu salīdzināšanas kalkulatoru. Tajā var izvēlēties produktu un ievadīt pašreizējo cenu ar 21% PVN likmi, savukārt kalkulators aprēķina, kā mainītos cena ar 12% PVN likmi, ja samazinājums pilnā apmērā tiktu atspoguļots gala cenā.
Piemēram, ja viens litrs piena līdz šim maksāja 1,5 eiro, tad, piemērojot 12% PVN likmi, tā cena būtu 1,39 eiro. Tas nozīmē 0,11 eiro ietaupījumu par vienu piena litru.
PTAC aicina pircējus veikalos pievērst uzmanību cenu zīmēm un pirkuma čekiem. Iepērkoties jāpārliecinās, ka čekā pie attiecīgajiem pārtikas produktiem ir norādīta samazinātā nodokļa likme (12% jeb PVN B/C likme, atkarībā no veikala sistēmas). PVN samazinātā likme attieksies arī uz akcijas produktiem, ja tās ietilpst noteiktajās produktu grupās.
Lai visa informācija iedzīvotājiem būtu pieejama vienuviet, PTAC savā tīmekļvietnē ir izveidojis īpašu sadaļu "PVN samazinātā 12% likme pārtikas pamatproduktiem". Tajā skaidrots, uz kurām produktu grupām attiecas PVN samazinātā likme, kādi ir izņēmumi, kā PVN samazinājums var ietekmēt gala cenu, kam pircējiem jāpievērš uzmanība veikalā, kā arī kur vērsties jautājumu vai sūdzību gadījumā.
No 2026. gada 1. jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likme samazināsies no 21% uz 12%. PVN samazināto likmi piemēros četrām pārtikas pamatproduktu grupām — maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu — līdz 2027. gada 30. jūnijam.
PTAC atgādina, ka 12% PVN likme Latvijā jau tiek piemērota vairākām pārtikas produktu grupām, tostarp zīdaiņu specializētajai pārtikai, svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.
No 1. jūlija PVN samazinātā likme attieksies arī uz visu veidu maizi, tai skaitā pasterizētu vai saldētu, tostarp ar pieļaujamām piedevām — sēklām, riekstiem, graudiem un citām, govs, kazas vai aitas pienu, tostarp bezlaktozes pienu, neatkarīgi no tauku satura, svaigu, atdzesētu vistas, tītara, pīles un zoss gaļu, kā arī mājputnu subproduktiem, tostarp sadalītu, atkaulotu, grieztu un maltu gaļu, kā arī termiski neapstrādātām mājputnu olām.
Jāņem vērā, ka PVN samazināto likmi nepiemēro saldētai gaļai, desām, žāvējumiem, smalkmaizītēm, kūkām, pīrādziņiem, sausmaizītēm, grauzdiņiem, rīvmaizei, ultrasterilizētam UHT pienam, kondensētam pienam, pienam ar piedevām (piemēram, šokolādes, zemeņu garšu) un augu valsts alternatīvām (auzu, mandeļu dzērieniem), kā arī maltai gaļai, ja pievienotā sāls daudzums pārsniedz 1%.
Aptauja
Kā visefektīvāk varētu samazināt pārtikas izšķērdēšanu Latvijā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu