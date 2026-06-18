Ģenerālprokuratūra nav konstatējusi valsts budžeta finanšu līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, apmaksājot lidostas VIP zāles pakalpojumus toreizējai premjerei Evikai Siliņai (JV), informēja prokuratūrā.
Ģenerālprokuratūrā pabeigta pārbaude par iespējamu nelikumīgu valsts budžeta līdzekļu izlietošanu, apmaksājot bijušās premjeres un bijušās Ministru prezidentes biroja vadītājas Ievas Zībergas Amsterdamas lidostas VIP zāles apmeklējumus.
Pārbaudē nav konstatēta valsts budžeta finanšu līdzekļu nelikumīga izlietošana saistībā ar valsts augstāko amatpersonu komandējumu ietvaros izmantoto VIP zāļu izdevumu apmaksu.
Pārbaudē vērtēts, vai saistībā ar valsts augstāko amatpersonu komandējumu laikā izmanto paaugstinātā servisa pakalpojumu tika nelikumīgi izlietoti valsts budžeta līdzekļi un vai tādējādi kāda persona būtu saucama pie likumā noteiktās atbildības. Pārbaudē saņemta un izvērtēta informācija un dokumenti no Valsts kancelejas, Valsts kontroles, Ārlietu ministrijas un Valsts prezidenta kancelejas.
Izvērtējot spēkā esošo normatīvo regulējumu, jo īpaši ņemot vērā drošības apsvērumus un diplomātiskā protokola standartus, apstākli, ka uzņemošā valsts, organizējot transporta un drošības pasākumus, nereti jau ir paredzējusi nepieciešamību izmantot lidostas paaugstināta servisa pakalpojumus, kā arī, konstatējot, ka ticis veikts minēto pakalpojumu lietderības izvērtējums, atzīstams, ka ir pieļaujams segt lidostas paaugstinātā servisa pakalpojuma izdevumus, uzsvēra prokuratūrā.
Aprīļa vidū Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) paziņoja, ka izvērtēs bijušā Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska apgalvojumus par VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā premjeres vajadzībām. Citskovskis pārmeta Siliņai nepamatotu šo zāļu izmantošanu.
Saskaņā ar ģenerālprokurora rīkojumu pārbaudi par Siliņas VIP zāles izmantošanu ārvalstīs veica Ģenerālprokuratūra.
Siliņas, viņas padomnieces un pavadošā miesassarga uzturēšanās Amsterdamas lidostas VIP zālē ceļā uz un no vizītes ASV 2024. gada martā izmaksāja 4184 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, liecina aģentūras LETA rīcībā esošie dokumenti.
VIP pakalpojumi tika izmantoti 10. un 15. martā, un par abām reizēm izrakstīts viens rēķins, ko Valsts kancelejai izsniedza Latvijas vēstniecība Nīderlandē. Rēķinu parakstīja vēstniece Nīderlandē Solvita Āboltiņa, un tas tika apmaksāts 19. aprīlī.
Valsts kanceleja VIP zāļu izmantošanu pamatoja protokola un drošības apsvērumiem. No kopējās summas Valsts kancelejas izdevumi par Ministru prezidenti un biroja vadītāju bija vairāk nekā 3100 eiro, savukārt pavadošās drošības personas izmaksas sedza attiecīgā drošības iestāde.
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