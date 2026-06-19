Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs ceturtdien paziņoja, ka pārtrauc jebkādu saziņu ar Eiropas Savienības (ES) augstāko pārstāvi ārpolitikas un aizsardzības jautājumos Kaju Kallasu saistībā ar informāciju, ka Kallasa Izraēlu ir salīdzinājusi ar aparteīda režīmu, kas reiz valdīja Dienvidāfrikas Republikā.
Izraēlas un ES diplomātiskās attiecības ir bijušas saspīlētas kopš 2023. gada oktobra, kad Izraēla, atbildot uz palestīniešu teroristu grupējuma "Hamās" uzbrukumu, sāka iebrukumu Gazas joslā. Attiecības saasina arī ebreju kolonistu izvērstā vardarbība Rietumkrastā. Ceturtdien Sārs paziņoja, ka Kallasa attiecībā pret Izraēlu "izturas apsēsti un klaji netaisnīgi". "Nesen tika publicēts, ka vizītes laikā Meksikā viņa salīdzināja Izraēlu ar rasistisko aparteīda režīmu, kas pastāvēja Dienvidāfrikā," Sārs rakstīja platformā "X", piebilstot, ka līdz šim Kallasa "nav sniegusi nekādu noliegumu, skaidrojumu vai atbildi uz šo skarbo paziņojumu". Eiropas ziņu aģentūra "Euractiv" vēstīja, ka Kallasa izteica tādu komentāru slēgtā sanāksmē ar Meksikas valdības amatpersonām, pagājušajā mēnesī apmeklējot Meksiku. Šonedēļ Kallasa paziņoja, ka ES, pēc vairāku dalībvalstu aicinājumiem, izskatīs iespējas ierobežot tirdzniecību ar Izraēlas apmetnēm. Kallasa arī norādīja, ka vairākas ES valstis ir ierosinājušas sankcijas pret Izraēlas nacionālās drošības ministru Itamaru Bengviru, lai gan vienprātība vēl nav panākta.
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