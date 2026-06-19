Ar saules enerģiju darbināmas dzesētavas Āfrikas lauksaimniekiem palīdz saglabāt novākto ražu, samazināt zudumus no pat 50% līdz nepilniem 2% un pat piekļūt ienesīgiem starptautiskajiem tirgiem. Vienlaikus saules enerģija palīdz mazināt atkarību no dārgas un neuzticamas elektroapgādes.
Saglabājot produkciju vēsumā tūlīt pēc ražas novākšanas, ar sauli darbināmās dzesētavas uzlabo kvalitāti un sniedz vairāk laika pircēju sasniegšanai.
Kenijā rozmarīna, bazilika un citas augstvērtīgu kultūraugu audzētāji gūst labumu no dzesēšanas pakalpojumiem ar pēcapmaksas modeli, proti, maksā par katru izmantošanas reizi. Tas novērš nepieciešamību pēc dārgām sākotnējām investīcijām un nodrošina veiksmīgu preces ceļu uz Eiropas lielveikaliem.
Piemēram, Kenijas zemniecei Ivonnai Anjoni Mumiahai piekļuve dzesētavām ir mainījusi saimniekošanu, vēsta ziņu aģentūra AP. Tā vietā, lai steigšus vestu produkciju uz tirgu, pirms tā sabojājas, viņa var saglabāt svaigumu visā piegādes ķēdē pat liela karstuma laikā. Dzesētavas darbojas arī elektrības pārrāvuma laikā, kas ir īpaši nozīmīgi lauku apvidos.
Aukstuma ķēžu uzņēmums “SoKo Fresh” norāda, ka ar saules enerģiju darbināmās dzesētavas var samazināt zudumus no 40–50% no līdz nepilniem 2%. Modelis “maksā, kad uzglabā” (pay-as-you-store) ļauj lauksaimniekiem nomāt dzesēšanas platību atkarībā no uzglabājamā daudzuma, nevis iegādāties dārgu aprīkojumu.
Saules enerģijas dzesēšanas risinājumu ieviešana paplašinās arī ārpus Kenijas robežām. Līdzīgas iniciatīvas atbalsta lauksaimniekus un tirgotājus Nigērijā, Etiopijā, Ruandā un Dienvidāfrikā, stiprinot lauku ekonomiku un uzlabojot Āfrikas konkurētspēju globālajos tirgos. Turklāt tas ir risinājums laikā, kad klimata pārmaiņu izraisītais temperatūras kāpums paātrina pārtikas bojāšanos.
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