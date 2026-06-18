Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1978. gadā dzimušo Žannu Vasiļevsku. Sieviete šā gada 16. jūnijā pulksten 19.15 izgāja no dzīvokļa Rīgā, Aiviekstes ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezusies.
Pazīmes: augums 175 cm, vidējas miesas būves, melniem matiem garumā līdz pleciem. Uz kreisās rokas pleca tetovējums. Bija ģērbusies pelēkā sporta tērpā un baltos apavos.
Valsts policija aicina aplūkot Žannas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
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