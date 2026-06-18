Mūžībā devies bijušais Jaunatnes teātra aktieris Enriko Avots, liecina žurnālistes un teātra kritiķes Henrietas Verhoustinskas publicētais sociālajā medijā "Facebook".
Enriko Avots dzimis 1952. gada 2. novembrī, bet mūžībā devās šā gada 14. jūnijā 72 gadu vecumā.
Avots bija pazīstams latviešu aktieris un režisors, kurš no 1976. līdz 1992. gadam darbojās Jaunatnes teātrī, vēlāk strādāja arī Jaunajā Rīgas teātrī un Latvijas Televīzijā. Plašākai auditorijai viņš bija zināms arī kā Varis Visvaris bērnu raidījumā "Kas te? Es te!", kur spēlēja pētnieka Vara lomu.
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