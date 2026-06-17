Pārtikas sadārdzinājums ir neizbēgams, uzskata eksperti. Un tas nav tikai energoresursu cenu pieauguma dēļ. Būtisku ietekmi uz lauksaimnieku izmaksām atstāj arī minerālmēslu cenas. Tās kopš kara sākuma kļuvušas par vienu no lielākajiem izaicinājumiem Eiropas lauksaimniekiem. Tagad Eiropas Komisija piedāvā vairākus atbalsta pasākumus, lai palīdzētu lauksaimniekiem segt izmaksas un nodrošināt pārtikas ražošanu, vēsta 360TV Ziņas.
Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un Baltkrievijas minerālmēslu eksporta ierobežojumiem Eiropā strauji pieauga mēslojuma cenas. Lai palīdzētu lauksaimniekiem segt pieaugušās izmaksas, Eiropas Komisija plāno mobilizēt 540 miljonus eiro atbalstam. Tomēr nozare jau tagad brīdina, ka ar to, visticamāk, nepietiks.
Konkrētais atbalsta apmērs katrai dalībvalstij būs zināms tikai jūlijā, tikmēr Zemkopības ministrijā jau tagad strādā pie priekšlikumiem Eiropas Komisijai. Pašlaik paredzēts, ka finansējuma sadales pamatā būs katras valsts tiešo maksājumu aploksne, tomēr Latvija vēlas panākt sev izdevīgākus sadales nosacījumus.
Lauksaimnieku izmaksu pieaugums agrāk vai vēlāk atspoguļojas arī veikalu plauktos. Dārgāks mēslojums, degviela un citas izejvielas sadārdzina pārtikas ražošanu, un šo izmaksu ietekme būs jūtama vēl ilgi, pat ja ģeopolitiskā situācija uzlabosies. Vienlaikus daļai pārtikas produktu cenu kāpumu varētu mazināt samazinātā PVN likme, kas stāsies spēkā no jūlija.
Nozares ieskatā pieaugošo izmaksu radīto spiedienu nevarēs mazināt vien ar Eiropas Komisijas atbalstu. Tāpēc pārtikas ražotāji aicina vērtēt iespēju samazināto PVN likmi attiecināt arī uz citām pārtikas produktu grupām.
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