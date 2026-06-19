Vācijā dzīvo aptuveni četri miljoni bēgļu un pārvietoto personu, liecina trešdien publicētie Federālās statistikas pārvaldes dati.
Aptuveni 3,3 miljoni bēgļu un pārvietoto personu ieceļojuši Vācijā pēc 1950. gada, bet apmēram 713 000 savas valstis bija spiesti pamest Otrā pasaules kara laikā vai pēc tā un Vācijā ieradušies pirms 1950. gada. Dati iegūti, veicot tā dēvēto mikro tautas skaitīšanu, un tie aptver tikai tās personas, kas dzīvo privātos mājokļos, bet tie, kas atrodas imigrantu izvietošanas centros vai citās koplietošanas mītnēs, nav uzskaitīti. No 3,3 miljoniem bēgļu, kas ieceļojuši pēc 1950. gada, 25% dzimuši Ukrainā, bet 22% – Sīrijā. Otrā pasaules kara dēļ pārvietotās personas pamatā ir dzimušas kā Vācijas pilsoņi kādreizējās Vācijas teritorijās un ieceļojušas tagadējās Vācijas teritorijā līdz 1950. gadam.
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